అనంతపురం : ఘనంగా గూగూడు కుళ్లాయి స్వామి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

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అనంతపురం : గూగూడు కుళ్లాయి స్వామి (Gugudu Kullai Swamy) ఉత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం చిన్న సరిగెత్తు ఘనంగా నిర్వహించారు.
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ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన పీర్లను భక్తిశ్రద్ధలతో ఊరేగించారు. స్వామివారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు. నామస్మరణతో మార్మోగించారు.
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చిన్న సరిగెత్తులో భాగంగా జంట ఆలయంలోని ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు పరవశించి పోయారు. గూగూడు కుళ్లాయిస్వామికి శుక్రవారం పెద్దసరిగెత్తు, శనివారం సాయంత్రం అగ్ని గుండ ప్రవేశం అనంతరం జలధి నిర్వహించనున్నారు.
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