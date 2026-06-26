 అనంతపురం : ఘనంగా గూగూడు కుళ్లాయి స్వామి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు) | Gugudu Kullai Swamy Brahmotsavam 2026 HD Photos | Sakshi
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ఈ జాతరలో, హిందూ-ముస్లింలు కలిసి స్వామివారిని పూజిస్తారు (ఫొటోలు)

Jun 26 2026 7:48 AM | Updated on Jun 26 2026 7:49 AM

Gugudu Kullai Swamy Brahmotsavam 2026 HD Photos1
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అనంతపురం : గూగూడు కుళ్లాయి స్వామి (Gugudu Kullai Swamy) ఉత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం చిన్న సరిగెత్తు ఘనంగా నిర్వహించారు.

Gugudu Kullai Swamy Brahmotsavam 2026 HD Photos2
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ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన పీర్లను భక్తిశ్రద్ధలతో ఊరేగించారు. స్వామివారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు. నామస్మరణతో మార్మోగించారు.

Gugudu Kullai Swamy Brahmotsavam 2026 HD Photos3
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చిన్న సరిగెత్తులో భాగంగా జంట ఆలయంలోని ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు పరవశించి పోయారు. గూగూడు కుళ్లాయిస్వామికి శుక్రవారం పెద్దసరిగెత్తు, శనివారం సాయంత్రం అగ్ని గుండ ప్రవేశం అనంతరం జలధి నిర్వహించనున్నారు.

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# Tag
brahmotsavam Anantapur Andhra Pradesh Muharram Muharram festival photo gallery Gugudu Kullai Swamy
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