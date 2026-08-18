'గంగా హారతి' అనగానే మనకు కాశీ పుణ్యక్షేత్రమే గుర్తొస్తుంది. ప్రతి సాయంత్రం నిర్వహించే ఈ సంప్రదాయం కొన్ని శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. వారణాసి, హరిద్వార్, రిషికేశ్ ఘాట్లలో దర్శనమిచ్చే ఈ హారతిని ఇప్పుడు తొలిసారి లండన్లోని థేమ్స్ నది తీరంలో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించనున్నారు. చిన్మయ మిషన్ యూకే, టోటల్లీ థేమ్స్ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. వచ్చే నెల 13న లండన్లోని ఓల్డ్ రాయల్ నేవల్ కాలేజ్, గ్రీన్విచ్లో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.
సాయంత్రం 4 గంటలకు కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రత్యక్ష సంగీత, డ్యాన్స్ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ముఖ్యమైన గంగా హారతి సూర్యాస్తమయం సమయంలో రాయల్ స్టెప్స్ దగ్గర సాయంత్రం 7:15 గంటలకు నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ పూలు, విగ్రహాలు లేదా ఇతర పూజా సామగ్రిని థేమ్స్ నదిలో వేయడానికి అనుమతి లేదు. నదిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ బాధ్యతాయుతంగా వేడుకలో పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు సందర్శకులకు సూచించారు.