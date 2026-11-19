నిర్మల్టౌన్: ‘అమ్మా.. అమ్మా.. కిందికి దిగిరా..’ అంటూ ఆ చిన్నారులు ఎంతగా వేడుకున్నా ఆమె మనసు కరగలేదు. చుట్టూ ఉన్నవారు నచ్చజెప్పినా, పోలీసులు ధైర్యం చెప్పినా వెనక్కి తగ్గలేదు. చివరకు నాలుగంతస్తుల భవనంపై నుంచి దూకింది. ఈ విషాద ఘటన బుధవారం నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికుల వివరాల ప్రకారం.. కరీంనగర్కు చెందిన సంగీత(30)కు ఎనిమిదేళ్ల క్రితం నిర్మల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలం లక్ష్మీపూర్ గ్రామానికి చెందిన రవితో వివాహమెంది. వీరికి కుమారుడు, కూతురు ఉన్నారు.
కొంతకాలంగా భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు పెరిగినట్లు సమాచారం. భర్తతో గొడవల విషయమై ఆమె తన తల్లికి చెప్పడంతో కరీంనగర్ నుంచి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో కుటుంబ సమస్యల పరిష్కారానికి తల్లితో కలిసి సఖి కేంద్రానికి వెళ్లారు. అక్కడ కౌన్సెలింగ్ అనంతరం బయటకు వచ్చి మరోసారి గొడవ జరగడంతో సంగీత తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైనట్లు తెలిసింది. అనంతరం శివాజీ చౌక్లోని షాపింగ్ మాల్ పక్కన నిర్మాణంలో ఉన్న నాలుగంతస్తుల భవనంపైకి ఎక్కింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని ఆమెకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని భరోసా ఇచ్చినా ఆమె కిందికి దిగేందుకు అంగీకరించలేదు.
పక్కనే పనిచేస్తున్న కొందరు వ్యక్తులు భవనంపైకి చేరుకుని ఆమెను రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా సంగీత ఒక్కసారిగా భవనం పైనుంచి దూకింది. రెండు కాళ్ల ఎముకలు విరగడంతోపాటు తలకు బలమైన గాయంకావడంతో జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆదిలాబాద్ రిమ్స్కు తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సీఐ సమ్మయ్య పేర్కొన్నారు.
Shocking video #Telangana A woman named Sangeetha jumped from the top of a five-storey building in the district headquarters of Nirmal. Sangeetha, from Lakshmipur village in Sarangapur mandal, is married to Ravi and has two children. Sangeetha attempted suicide following family disputes. Police first reached the scene and warned her to come down. Sangeetha mocked the police and suddenly jumped. She was rushed to the district hospital in an ambulance.
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 19, 2026