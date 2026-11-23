సూర్యాపేట టౌన్ : మహిళను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తున్న ఓ ప్రజాప్రతినిధితో పాటు పోలీస్ కానిస్టేబుల్పై సూర్యాపేట టూటౌన్ పోలీసులు ఆదివారం కేసు నమోదు చేశారు. వివరాలు.. చివ్వెంల మండలం ఉండ్రుగొండ గ్రామ సర్పంచ్ రామకృష్ణ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఏఆర్ కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న సూర్యాపేట పట్టణానికి చెందిన వీరబాబు తనను లైంగికంగా వేధిస్తున్నారని సూర్యాపేట పట్టణానికి చెందిన ఓ మహిళ సూర్యాపేట టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.
బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని.. ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశాలు, అందజేసిన ఆధారాలను పరిశీలించి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటయ్య తెలిపారు. పోలీస్ కానిస్టేబుల్పై ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక సమర్పించి, నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు చెప్పారు.