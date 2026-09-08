 తెలంగాణ పోలీస్‌ శాఖలో బదిలీలు.. కొత్త పోస్టింగ్‌లు | Telangana Police Transfers 17 DSPs Get New Postings | Sakshi
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తెలంగాణ పోలీస్‌ శాఖలో బదిలీలు.. కొత్త పోస్టింగ్‌లు

Sep 8 2026 9:08 PM | Updated on Sep 8 2026 9:08 PM

Telangana Police Transfers 17 DSPs Get New Postings

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ పోలీస్‌ శాఖలో 17 మంది డీఎస్పీ స్థాయి అధికారులకు బదిలీలు, పోస్టింగ్‌లు కల్పిస్తూ డీజీపీ సి.వి.ఆనంద్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పోలీస్‌ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్‌ బోర్డు సిఫారసుల మేరకు ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. బదిలీ అయిన అధికారులను వెంటనే రిలీవ్‌ చేసి, వారికి కేటాయించిన కొత్త స్థానాల్లో విధుల్లో చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత యూనిట్‌ అధికారులను డీజీపీ ఆదేశించారు.

అధికారులు ఎవరెవరు.. ఎక్కడికి బదిలీ అయ్యారంటే..?

1. కె. బాలకృష్ణారెడ్డి – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనను మల్కాజిగిరి సైబర్‌ క్రైమ్స్‌ ఏసీపీగా నియమించారు.

2. ఎస్‌.జి. శివశంకర్‌ – ప్రస్తుతం మల్కాజిగిరి సైబర్‌ క్రైమ్స్‌ ఏసీపీగా ఉన్న ఆయనను బదిలీ చేసి హైదరాబాద్‌ డీజీపీ కార్యాలయంలో రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశించారు.

3. ఎస్‌కే అబ్దుల్‌ రహ్మాన్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనకు జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి డీసీఆర్‌బీ డీఎస్పీగా పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు.

4. ఏ. రవికుమార్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనను జగిత్యాల డీసీఆర్‌బీ డీఎస్పీగా నియమించారు.

5. బి. నందిరామ్‌ నాయక్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనకు హైదరాబాద్‌ డీజీపీ కార్యాలయంలోని డీజీ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ డీఎస్పీగా బాధ్యతలు అప్పగించారు.

6. బి. సోమ్నారాయణ్‌ సింగ్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనను తెలంగాణ పోలీస్‌ అకాడమీ (టీజీపీఏ) డీఎస్పీగా నియమించారు.

7. జె. వెంకటేశ్వర్‌రావు – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనకు మెదక్‌ డీసీఆర్‌బీ డీఎస్పీగా పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు.

8. బి. కిషన్‌కుమార్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనను హైదరాబాద్‌ సెక్రటేరియట్‌ సెక్యూరిటీ ఏసీపీగా నియమించారు.

9. ఎల్‌. రమేష్‌కుమార్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనకు హైదరాబాద్‌ సిటీ సీటీసీ ఏసీపీగా పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు.

10. ఎన్‌. శ్రీనివాస్‌రెడ్డి – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనను సంగారెడ్డి డీసీఆర్‌బీ డీఎస్పీగా నియమించారు.

11. కాదేరు వెంకట్‌రెడ్డి – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనకు తెలంగాణ పోలీస్‌ అకాడమీ (టీజీపీఏ) డీఎస్పీగా పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు.

12. కొమల్ల సుబ్బరామిరెడ్డి – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనను హైదరాబాద్‌ సిటీ సీసీఎస్‌ అండ్‌ డీడీ ఏసీపీగా నియమించారు.

13. ఎస్‌. సుదర్శన్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనకు హైదరాబాద్‌ సిటీ సీసీఎస్‌ అండ్‌ డీడీ ఏసీపీగా పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు.

14. ఎన్‌. శంకర్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనను హైదరాబాద్‌ సెక్రటేరియట్‌ సెక్యూరిటీ ఏసీపీగా నియమించారు.

15. పి. విజయ్‌కుమార్‌ – వెయిటింగ్‌లో ఉన్న ఆయనకు వెస్ట్‌జోన్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీ డీఎస్పీగా పోస్టింగ్‌ ఇచ్చారు.

16. కె. భాస్కర్‌ – ప్రస్తుతం రాజన్న సిరిసిల్ల డీసీఆర్‌బీ డీఎస్పీగా పనిచేస్తున్న ఆయనను బదిలీ చేసి తెలంగాణ పోలీస్‌ అకాడమీ (టీజీపీఏ) డీఎస్పీగా నియమించారు.

17. ఎం. వెంకట నర్సయ్య – ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్‌ డీసీఆర్‌బీ డీఎస్పీగా పనిచేస్తున్న ఆయనను బదిలీ చేసి సీఐడీ డీఎస్పీగా నియమించారు.

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