 ...ట్రంప్‌ పేరు వద్దు | Telangana Plans To Rename US Consulate Road In Hyderabad As ‘Donald Trump Avenue | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

...ట్రంప్‌ పేరు వద్దు

Jun 23 2026 8:21 AM | Updated on Jun 23 2026 8:21 AM

Telangana Plans To Rename US Consulate Road In Hyderabad As ‘Donald Trump Avenue

కవాడిగూడ :  హైదరాబాద్‌లోని యూఎస్‌ కాన్సులేట్‌ రోడ్డుకు అమెరికా అ«ధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేరు పెట్టవద్దని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్‌వెస్లీ డిమాండ్‌ చేశారు. సోమవారం వామపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో బషీర్‌బాగ్‌ బాబూ జగ్జీవన్‌రాం నుంచి అంబేడ్కర్‌ విగ్రహం వరకు నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. జాన్‌వెస్లీ మాట్లాడుతూ.. తక్షణమే ఈ నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు. 

రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా  బీజేపీ ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ తరహాలో నిర్ణయాలు ఉండటం  దుర్మార్గమని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్‌ జాతీయ నాయకత్వం  జోక్యం చేసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు. సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు వీఎస్‌బోస్,సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు టి. జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైష్ణవిని పెళ్లి చేసుకున్న 'బిగ్‌బాస్' షణ్ముక్ జస్వంత్ (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖపట్నం : వల నిండింది.. పంట పండింది (ఫొటోలు)

photo 3

అనసూయ బీచ్ వెకేషన్.. ఎంజాయ్ చేస్తూ (ఫొటోలు)
photo 4

మా ఇంటి బంగారంలా మెరిసిపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి.. ఫోటోలు
photo 5

చీరకట్టులో సరికొత్తగా గ్లామర్ చూపిస్తూ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Allu Arjun Absent To Nampally Court 1
Video_icon

కోర్టుకు అల్లు అర్జున్ డుమ్మా
Tragic Incident In Kakinada District 2
Video_icon

దారుణం.. మంచినీళ్లు ఇవ్వలేదని తల్లిపై కొడుకు దాడి
Allu Arjun Fulfills Young Fan Shraddhas Wish With Heartwarming Video Call 3
Video_icon

చిన్నారి డ్రీమ్ ను నిజం చేసిన బన్నీ.. స్వయంగా వీడియో కాల్ చేసి..!
Monkey Travelled In Metro Train Video Goes Viral 4
Video_icon

మెట్రో రైల్ ఎక్కిన కోతి.. చుట్టాలింటికి పోతున్నదేమో
KSR Live Show On Sai Krishna Case And Kapu Meeting 5
Video_icon

ఎంపీకి, CI నాగరాజు మధ్య భారీ డీల్? బయటకి వస్తున్న సంచలన నిజాలు
Advertisement
 