 కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ 18 నుంచి వన్ వే అమలు | One Way Traffic System Implement Around KBR Park | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ 18 నుంచి వన్ వే అమలు

Aug 11 2026 1:33 PM | Updated on Aug 11 2026 1:43 PM

హైదరాబాద్‌: కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించేందుకు పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆగస్టు 18వ తేదీ నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ పరిసరాల్లో వన్‌వే(One-Way) విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాల్లో కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ చేపడుతున్న ఫ్లైఓవర్, అండర్‌పాస్ నిర్మాణ పనుల కారణంగా ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించేందుకు వన్‌వే విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నారు.

హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కేబీఆర్ పార్క్ పరిసరాల్లో నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో పార్క్ చుట్టూ ఉన్న ప్రధాన జంక్షన్ల వద్ద వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు విధించనున్నారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో భాగంగా పోలీసులు ఇప్పటికే పలు మార్లు ట్రయల్ రన్స్ నిర్వహించారు. వివిధ సమయాల్లో ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను పరిశీలించి, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వాహనాలను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లోకి మళ్లించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ నిర్దేశించిన కొన్ని మార్గాల్లో యు-టర్న్‌లను(U-turns) కూడా అనుమతించరు. ఎన్‌ఎఫ్‌సీఎల్‌, జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ వైపు వెళ్లే వాహనదారులను పోలీసులు సూచించిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లోకి మళ్లించనున్నారు. ముఖ్యంగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో వాహనదారులు ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

ఇప్పటికే నిర్వహించిన ట్రయల్ రన్స్‌లో ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను పరిశీలించిన పోలీసులు.. ఆగస్టు 18 నుంచి వన్‌వే విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఫ్లైఓవర్, అండర్‌పాస్ నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యే వరకు అవసరాన్ని బట్టి ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మార్గమళ్లింపుల్లో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. నిర్మాణ పనుల కారణంగా ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలగకుండా వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగిస్తూ పోలీసులకు సహకరించాలని అధికారులు సూచించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యంగ్ హీరోతో నయన్ లవ్ పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

‘అగధ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

కిరణ్ అబ్బవరం క్యూట్ ఫ్యామిలీ.. వెకేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

కొలంబియాను కుదిపేసిన రాకాసి భూకంపం..(ఫొటోలు)
photo 5

‘అగధ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ లో మెరిసిన నటి కామాక్షి భాస్కర్ల (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Open Challenge to Nara Lokesh 1
Video_icon

ఆడపిల్లలు సవాల్ చేస్తుంటే ముడుచుకున్నావ్ లోకేష్ పరువు తీసేసిన RK రోజా
YSRCP Leaders Rally In Ranastalam 2
Video_icon

వైఎస్సార్సీపీ ర్యాలీ @ రణస్థలం
What’s BJP’s Strategy in Parliament? 3
Video_icon

పార్లమెంటులో బిజేపీ వ్యూహమేంటి?
Botsa Satyanarayana Warning to Chandrababu And LOkesh Over TDP Attacks 4
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే చాలు దాడులు చేస్తున్నారు.. కూటమి నేతలకు బొత్స వార్నింగ్
Chintamaneni Prabhakar Victims Sensational Comments 5
Video_icon

నిన్ను సొంత అన్న అనుకున్న.. మా చావుకు కారణం నువ్వే చింతమనేనిపై రెచ్చిపోయిన బాధితులు
Advertisement
 