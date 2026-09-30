 సూర్యాపేట జిల్లాలో బస్సు బోల్తా | Private Travels Bus Overturns In Suryapet District | Sakshi
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సూర్యాపేట జిల్లాలో బస్సు బోల్తా

Sep 30 2026 6:52 AM | Updated on Sep 30 2026 7:22 AM

Private Travels Bus Overturns In Suryapet District

సాక్షి, సూర్యాపేట జిల్లా: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస బస్సు ప్రమాదాలు ప్రయాణికులను తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. సూర్యాపేట- ఖమ్మం హైవేపై ప్రమాద చోటుచేసుకుంది. ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. మోతె మండలం హుస్సేనాబాద్ వద్ద ఘటన జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్తున్న ట్రావెల్స్ బస్సులో ప్రమాద సమయంలో 38 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

కాగా, ఇటీవల తిరుపతి జిల్లాలో ఓ ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు దగ్ధమైంది. డ్రైవర్‌ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి 19 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడారు. బుధవారం(సెప్టెంబర్‌ 9) అర్ధరాత్రి దాటిన అనంతరం ఓజిలి వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. గుంటూరుకు చెందిన కామాక్షి ట్రావెల్స్‌ బస్సు బుధవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు రేపల్లె నుంచి బెంగళూరుకు ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఒక క్లీనర్, 19 మంది ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది.

మొదటి డ్రైవర్‌ జేడీ ప్రేమ్‌ రాత్రి 10 గంటలకు ఒంగోలు వద్దకు వచ్చేసరికి బస్సును రెండవ డ్రైవర్‌ తిరుపతయ్యకు అప్పగించారు. అర్ధరాత్రి 1:45 గంటల సమయంలో ఓజిలి పెద్దచెరువు సమీపంలోకి రాగానే బస్సు ఇంజిన్‌ నుంచి కాలిన వాసన, పొగ రావడాన్ని డ్రైవర్‌ తిరుపతయ్య గుర్తించారు. వెంటనే అప్రమత్తమై బస్సుకు ఉన్న అన్ని తలుపులు తెరిచి ప్రయాణికులను దించి దూరంగా పంపివేశారు. కొద్దిసేపటికి బస్సు డీజిల్‌ ట్యాంక్‌ ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది.

 

 

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