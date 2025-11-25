 గోమతి ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో అగ్నిప్రమాదం.. ఒకరు సజీవదహనం | One Person Dead in Fire Accident At Gomathi Shop In Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గోమతి ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో అగ్నిప్రమాదం.. ఒకరు సజీవదహనం

Nov 25 2025 10:16 AM | Updated on Nov 25 2025 10:25 AM

One Person Dead in Fire Accident At Gomathi Shop In Hyderabad

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సోమవారం రాత్రి ఓల్డ్ సిటీలోని శాలిబండ క్లాక్ టవర్ పక్కన ఉన్న గోమతి ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ అగ్నిప్రమాదంతో స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. 

ఈ ఘటనలో దుకాణం సమీపంలో ఆగి ఉన్న ఒక కారు, ద్విచక్ర వాహనం పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. CNG వాహనం అయిన ఆ కారు గ్యాస్ సిలిండర్ నుండి మంటలు చెలరేగిన వెంటనే పేలిపోయింది. దాంతో మంటలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారందరినీ వెంటనే చికిత్స కోసం ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

స్థానికులు చెప్తున్న వివరాలు.. షాప్ ముందు పార్క్ చేసిన కారుకు మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. ఆ కారులో ఉన్న డ్రైవర్‌ సజీవదహనం అయ్యాడు. కారు పేలుడు వల్ల అగ్నిప్రమాదం జరిగిందా? లేక షాప్‌లో ఉన్న కంప్రెషర్ పేలుడే అసలు కారణమా? అనే వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా తెలియాల్సి ఉంది. 

పేలుడు శబ్దాలు వినిపించగానే పరిసర ప్రాంత ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని జరిగిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం క్లూస్ టీమ్ సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈషా రెబ్బా..ఇంతందం ఎలాగబ్బా.. (ఫొటోలు)

photo 2

ధ్వజారోహణం..దివ్య కాంతులతో వెలిగిపోతున్న అయోధ్య (ఫొటోలు)

photo 3

రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం!

photo 4

బండరాయిపై యాంకర్ రష్మీ మార్నింగ్ వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 5

తిరుచానూరులో⁠ ⁠వైభవంగా రథోత్సవం

Video

View all
Farmer Protest In MRO Office For Land 1
Video_icon

MRO ఆఫీసు గడపకు అడ్డంగా పడుకున్న రైతు
Cyclone Senyar Approaching AP Heavy Rainfall Alert 2
Video_icon

AP: ముంచుకొస్తున్న వాయుగుండం 48 గంటల్లో పెను తుఫానుగా..
Excise CI Lakshmi Durgaiah Audio Leak Viral 3
Video_icon

తప్పుడు కేసు పెడుతున్నా..! క్షమించండి.. బాబు బండారం బట్టబయలు చేసిన సీఐ
Chandrababu Govt Hikes Vehicle Fitness Charges 4
Video_icon

AP: వాహనదారులకు బిగ్ షాక్.. సరుకు రవాణాపై పెనుభారం
Massive Fire Breaks Out at Gomathi Electronics Store in Shalibanda 5
Video_icon

హైదరాబాద్ శాలిబండలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
Advertisement
 