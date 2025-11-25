 బోరబండ కార్పొరేటర్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు | Sensational comments by Borabanda Corporator Baba | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బోరబండ కార్పొరేటర్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు

Nov 25 2025 11:01 AM | Updated on Nov 25 2025 11:01 AM

Sensational comments by Borabanda Corporator Baba

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బోరబండ కార్పొరేటర్, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ ఫసియుద్దీన్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో తనకు ప్రాణహాని ఉందంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

మాగంటి గోపీనాథ్ చనిపోయినా ఆయన అనుచరుల నుంచి నాకు ప్రాణహాని ఉంది. మా ఇంటికి ఇటీవల వచ్చిన బెదిరింపు లేఖలో నన్ను చంపేస్తామని రాశారు. ఎవరో తెలియని వ్యక్తి పంపిన ఆ లేఖపై పోలీసులు ఇప్పటికే దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.

తనను హత్య చేసేందుకు పెద్ద స్థాయిలో కుట్ర జరుగుతోందని బాబా ఆరోపించారు. దానిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నేను, నా కుటుంబం తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నాం. మాకు పోలీసులు రక్షణ కల్పించాలని కోరారు.

ఇటీవల వ్యక్తిగత కారణాలతో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సర్దార్ మరణాన్ని తనపై మోపే ప్రయత్నం చేశారు. దీనివల్ల రాజకీయంగా తనను దెబ్బతీయాలని కొందరు యత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

దాంతోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కోవర్టులు ఉన్నారని, వారు అంతర్గతంగా విఘాతం సృష్టిస్తున్నారని బాబా తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలలో నవీన్ యాదవ్‌కు 50 వేల మెజారిటీ రావాల్సింది. అంత మెజారిటీ రాకుండా అడ్డుకున్నది కాంగ్రెస్‌లోని కోవర్టులే అని ఆరోపించారు. బాబా చేసిన ఈ కామెంట్‌లపై పోలీసులు పూర్తి దర్యాప్తు చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈషా రెబ్బా..ఇంతందం ఎలాగబ్బా.. (ఫొటోలు)

photo 2

ధ్వజారోహణం..దివ్య కాంతులతో వెలిగిపోతున్న అయోధ్య (ఫొటోలు)

photo 3

రైతును గాలికొదిలి.. చంద్రబాబు దొంగజపం!

photo 4

బండరాయిపై యాంకర్ రష్మీ మార్నింగ్ వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 5

తిరుచానూరులో⁠ ⁠వైభవంగా రథోత్సవం

Video

View all
Constable Dance With Woman in Front of Kids Video Goes on Viral 1
Video_icon

AP Kankipadu: కృష్ణా జిల్లాలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అసభ్యకర నృత్యాలు
Kota Bommali Police Threaten Sakshi Reporter 2
Video_icon

Srikakulam: PSకు వచ్చి కలవాలంటూ సాక్షి ప్రతినిధిని బెదిరించిన CI
Kokapet Land Price Hits Record 137 Crore per Acre 3
Video_icon

Kokapet: ఎకరానికి రూ.137.25 కోట్ల రికార్డ్ ధర
PM Modi Visits the Seven Temples in the Ayodhya Ram Temple Complex 4
Video_icon

PM Modi : అయోధ్య రామమందిరంలో ధ్వజారోహణ ఉత్సవం
Vadde Sobhanadreeswara Rao Sensational Comments 5
Video_icon

Vadde Sobhanadreeswara: ఎన్టీఆర్ ఉండి ఉంటే చెప్పు తీసుకొని కొట్టేవాడు
Advertisement
 