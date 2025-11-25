TG: దీక్షలో ఉంటే డ్యూటీ చేయకూడదు

హైదరాబాద్ : మతపరమైన దీక్షలపై పోలీసు శాఖ కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మత పరమైన దీక్షలు తీసుకుంటే పోలీసులు సెలవులు తీసుకోవాలని అంతేగాని డ్యూటీలో ఉండగా దీక్షలు చేయడానికి వీలు లేదని తెలిపింది.
ఈ మేరకు డ్యూటీలో ఉండగా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని కంచన్ బాగ్ ఎస్సైకి మెమో జారీ చేసింది. పోలీసుల జట్టు, గడ్డం పెంచుకోకూడదని సివిల్ డ్రైస్ లో డ్యూటీ చేయకూడదని ఆదేశించింది.
అయ్యప్ప దీక్షలో ఉంటేనే నిబంధనలు గుర్తుకువస్తాయా?
తాజా తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఆదేశాలపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ ధ్వజమెత్తారు. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నప్పుడే పోలీసులకు నిబంధనలు గుర్తుకువస్తాయా? అంటూ ప్రశ్నించారు. హిందూవులకే ఇలాంటి రూల్స్ ఉంటాయా అంటూ ప్రశ్నించారు. రంజాన్ సమయంలో ఇలాంటి ఆదేశాలు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని నిలదీశారు. చట్టాలు అందరికీ సమానంగా ఉండాలన్నారు రాజాసింగ్.