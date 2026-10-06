 ఫాం-7పై ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు | MP Asaduddins key remarks on Form 7 Of Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫాం-7పై ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు

Oct 6 2026 3:35 PM | Updated on Oct 6 2026 3:47 PM

MP Asaduddins key remarks on Form 7 Of Telangana

హైదరాబాద్‌:  తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎస్‌ఐర్‌(ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) అంశానికి సంబంధించి ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ ఒవైసీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ నేతలే ముస్లింలపై ఫాం-7 ఇస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓ వర్గాన్ని టార్గెట్‌ చేసి ఫాం-7 దరఖాస్తులు ఇస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బల్క్‌గా ఫాం-7 ఇచ్చిన వారిపై కేసులు పెట్టాలంటూ అసదుద్దీన్‌ ధ్వజమెత్తారు. అన్ని ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ ఎస్‌ఐఆర్‌లో పేరు ఉండటం లేదన్నారు. అసలు తెలంగాణలో  ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అసదుద్దీన్‌. 

కాగా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎస్‌ఐర్‌పై చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్(సీఈవో) సుదర్శన్ రెడ్డి నిన్న(సోమవారం, అక్టోబర్‌ 5వ తేదీ)హెచ్చరికలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఫారం-6, 6A, 7, 8లో తప్పుడు ప్రకటనలు చేస్తే చర్యలు తప్పవంటూ హెచ్చరించారు. ప్రధానంగా ఫారం-7లో బల్క్‌ దరఖాస్తుల అంశానికి సంబంధింది ఎన్నికల కమిషన్‌ దృష్టి పెట్టినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. 

ఇదీ చదవండి: TG: ఎస్‌ఐఆర్‌పై సీఈవో కీలక ఆదేశాలు
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయ్‌ అమ్మ శోభా చంద్రశేఖర్‌, నటి దివ్య భారతి (ఫొటోలు)
photo 3

100% స్ట్రైక్ రేట్.. ఈ బ్యూటీని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 4

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్ కోసం జాన్వీ కపూర్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

'గరివిడి లక్ష్మి' సినిమా ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Malleswari Strong Counter to Minister Vangalapudi Anitha 1
Video_icon

ఏమమ్మా నంగనాచి.. ఎటు పోయావ్.. అనితకు ఇచ్చిపడేసిన నాగమల్లేశ్వరి
YSRCP P Ravindranath Reddy Next Level NONSTOP Satires On Chandrababu Comments In Proddatur Meeting 2
Video_icon

మైక్ ముందు గట్టిగ అరిస్తే నిజమైపోతాయా? ఇమిటెట్ చేస్తూ ఏకిపారేసిన రవీంద్రనాథ్
Kamran Akmal Slams Saim Ayub Over ‘Baby-Sitting’ Sendoff to Vaibhav Suryavanshi 3
Video_icon

ఆడటం రాక బుడ్డోడి పై ఏడుపా? పాక్ మాజీ క్రికెటర్ల ఫైర్
YS Jagan Key Meeting With West Godavari YSRCP Leaders Over Local Body Election 4
Video_icon

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై జగన్ దూకుడు
Student protests over school conditions spread across France 5
Video_icon

ఫ్రాన్స్ లో మూతపడ్డ స్కూల్స్
Advertisement
 