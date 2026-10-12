 ఫార్ములా ఈ కార్‌ రేసు.. కేటీఆర్‌ డిశ్చార్జ్‌ పిటిషన్‌ | KTR discharge petition in Nampally Court | Sakshi
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ఫార్ములా ఈ కార్‌ రేసు.. కేటీఆర్‌ డిశ్చార్జ్‌ పిటిషన్‌

Oct 12 2026 3:32 PM | Updated on Oct 12 2026 4:08 PM

KTR discharge petition in Nampally Court

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నాంపల్లి ఏసీబీ కోర్టులో కేటీఆర్ డిశ్చార్జ్ పిటిషన్ వేశారు. ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ లో ఏ1 గా  చార్జ్‌షీట్‌లో తన పేరును తొలగించాలంటూ పేర్కొన్నారు. నిందితుల జాబితా నుండి తన పేరు తప్పించాలన్నారు. తాను అవినీతి చేసినట్లు ఏసీబీ అధికారులు నిరూపించలేకపోయారని  కనుక ఈ కేసు నుండి తనను  తప్పించాలని కోరుతూ  కేటీఆర్ పిటిషన్ వేశారు. 

ఈ పిటిషన్‌ విచారణను  నాంపల్లి కోర్టు విచారణను వచ్చే నెల కు వాయిదా వేసింది.కాదా ఇదివరకే ఫార్ములా ఈ కార్‌ రేసులో కేటీఆర్‌ను ఏసీబీ కోర్టు  A1 నిందితుడిగా చేర్చింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే కేటీఆర్‌ రెండు సార్లు కోర్టు విచారణకు హాజరయ్యారు. 


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