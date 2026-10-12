 ఐదేళ్ల చిన్నారి హత్య కేసును చేధించాం: సీపీ సుమతి | CP Sumathi: We have solved Assassination case of five-year-old child | Sakshi
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ఐదేళ్ల చిన్నారి హత్య కేసును చేధించాం: సీపీ సుమతి

Oct 12 2026 2:47 PM | Updated on Oct 12 2026 2:47 PM

CP Sumathi: We have solved Assassination case of five-year-old child

సాక్షి, మేడ్చల్‌: మేడ్చల్‌ జిల్లా కౌకూర్‌లో ఐదేళ్ల చిన్నారి హత్య ఘటన కలచివేసింది. బొల్లారం పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని విల్లా ఆర్కిడ్స్‌లో నివసించే అరేలియా మోజెస్‌ కిడ్నాప్, హత్య స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ​ఐదేళ్ల చిన్నారి హత్య కేసును చేధించామని, 20లక్షల కోసం ఈ హత్య చేశాడని సీపీ సుమతి అధికారికంగా తెలిపారు. విక్రమ్‌ కోసం ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలించాము. తొలుత సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ పరిసరాల్లో, ఆ తర్వాత పటాన్‌చెరులో అతడి ఫోన్‌ సిగ్నల్స్‌ గుర్తించాము. సెల్‌ ఫోన్‌ సిగ్నెల్స్‌ ఆధారంగా పాపను హత్య చేసిన విక్రమ్‌ను అరెస్ట్‌ చేసినట్టు ఆమె తెలిపారు. 

పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. విల్లా నంబర్‌ 84లో నివసించే మిల్టన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ కుమార్తె అరేలియా మోజెస్‌ శనివారం సాయంత్రం ఆడుకుంటూ కనిపించకుండా పోయింది. కుటుంబ సభ్యులు ఇంటి పరిసరాల్లో వెతికినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలను పరిశీలించిన పోలీసులు.. చిన్నారి వెనుక అదే నివాస సముదాయంలో గతంలో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేసిన విక్రమ్‌ వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. అనంతరం క్లబ్‌హౌస్‌ సెల్లార్‌లోని నీటి సంపులో చిన్నారి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. చిన్నారి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసిన స్థితిలో మృతదేహం లభించింది. తనపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల కారణంగా విక్రమ్‌ను ఉద్యోగం నుంచి తీసివేయడంతో కక్ష పెంచుకుని ఆ చిన్నారిని అపహరించి అనంతరం రూ.20 లక్షలు డిమాండ్‌ చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. హత్య చేసిన సమయంలో పాప ఏడుపు ఎవరికీ వినిపించకుండా పాటలు పెట్టి అరేలియా మోజెస్‌ను విక్రమ్‌ హత్య చేశాడు.

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