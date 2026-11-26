సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: 1994లో ఐఏఎస్ అధికారి జి.కృష్ణయ్య హత్య కేసులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న బిహార్ మాజీ ఎంపీ ఆనంద్ మోహన్కు సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఆయనకు ముందస్తు విడుదల (రిమిషన్) కల్పిస్తూ బిహార్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం గురువారం కొట్టివేసింది. నెల రోజుల్లోగా జైలు అధికారుల ఎదుట లొంగిపోవాలని ఆనంద్ మోహన్ను ఆదేశించింది. జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా, జస్టిస్ షీల్ నాగులతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు కీలక తీర్పు వెలువరించింది.
ఆనంద్ మోహన్ విడుదలకు మార్గం సుగమం చేస్తూ 2023 ఏప్రిల్ 10న ‘బిహార్ ప్రిజన్ మాన్యువల్’ నిబంధనలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన సవరణ రాజ్యాంగ విరుద్ధమని, చెల్లదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అలాగే, 2023 ఏప్రిల్ 24న ఆయనను విడుదల చేస్తూ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కూడా రద్దు చేసింది. ఒకవేళ నెల రోజుల్లోగా ఆయన లొంగిపోకపోతే, వెంటనే అదుపులోకి తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది. అయితే, ఆయన లొంగిపోయిన తర్వాతే నిబంధనల ప్రకారం మళ్లీ రిమిషన్ ప్రక్రియను పరిశీలించే అవకాశం ప్రభుత్వానికి ఉంటుందని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
అసలేం జరిగింది?
తెలంగాణకు చెందిన జి. కృష్ణయ్య 1994లో బిహార్లోని గోపాల్గంజ్ జిల్లా కలెక్టర్ (డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్)గా పనిచేసేవారు. 1994 డిసెంబర్ 5న ముజఫర్పూర్ జిల్లాలో గ్యాంగ్స్టర్ ఛోటన్ శుక్లా అంత్యక్రియల ఊరేగింపు జరుగుతుండగా, కృష్ణయ్య ప్రయాణిస్తున్న వాహనం ఆ ఊరేగింపును దాటేందుకు ప్రయత్నించింది. ఆ సమయంలో ఊరేగింపునకు నాయకత్వం వహిస్తున్న అప్పటి ఎమ్మెల్యే ఆనంద్ మోహన్ రెచ్చగొట్టడంతో, ఆందోళనకారులు కృష్ణయ్యను అతి కిరాతకంగా కొట్టి చంపారు.
ఈ కేసులో ఆనంద్ మోహన్కు కింది కోర్టు ఉరిశిక్ష విధించగా, తర్వాత హైకోర్టు దాన్ని జీవిత ఖైదుగా మార్చింది. అయితే, విధి నిర్వహణలో ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారిని హత్య చేసిన దోషులకు ముందస్తు విడుదల వర్తించదనే నిబంధనను నితీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వం 2023లో సవరించి ఆనంద్ మోహన్ను విడుదల చేసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ దివంగత ఐఏఎస్ అధికారి జి.కృష్ణయ్య భార్య ఉమా కృష్ణయ్య సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా, విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం తాజాగా ఈ తీర్పు ఇచ్చింది.