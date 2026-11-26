నల్గొండ, మునగాల: ప్రేమను నిరాకరించిందనే కక్షతో గిరిజన విద్యార్థినిపై తోటి విద్యార్థి పాఠశాల ఆవరణలోనే చెప్పుతో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండల కేంద్రంలోని మోడల్ స్కూల్లో బుధవారం జరిగింది.
ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న గిరిజన విద్యార్థినిని కొంతకాలంగా ప్రేమ పేరుతో తోటి విద్యార్థి వేధిస్తున్నాడు. సదరు విద్యార్థిని అతడి ప్రేమను నిరాకరించింది. దీంతో కక్ష పెంచుకున్న ఆ విద్యార్థి బుధవారం మధ్యాహ్నం లంచ్ సమయంలో పాఠశాల ఆవరణలోనే అందరూ చూస్తుండగానే తన చెప్పుతో విద్యార్థినిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. దీంతో ఆ విద్యార్థిని భయాందోళనకు గురైంది.
విద్యార్థినిపై దాడి జరిగిన విషయం ప్రిన్సిపాల్కు తెలిసినప్పటికీ పాఠశాలకు చెడ్డపేరు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచేందుకు ప్రయత్నించారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై పాఠశాల ఇన్చార్జి ప్రిన్సిపాల్ కె.వీరబాబును వివరణ కోరగా తమ పాఠశాలలో గిరిజన విద్యార్థినిపై తోటి విద్యార్థి దాడికి పాల్పడిన విషయం వాస్తవమేనని, ఈ ఘటనపై ఇరువురి తల్లిదండ్రులు, గ్రామపెద్దలను పిలిపించి మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించినట్లు తెలిపారు.
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