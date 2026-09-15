 22ఏ అవకతవకలపై జ్యుడిషియల్‌ ఎంక్వైయిరీ.. కేటీఆర్‌ | KTR calls for a judicial inquiry into the irregularities | Sakshi
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22ఏ అవకతవకలపై జ్యుడిషియల్‌ ఎంక్వైయిరీ.. కేటీఆర్‌

Sep 15 2026 6:06 PM | Updated on Sep 15 2026 6:09 PM

KTR calls for a judicial inquiry into the irregularities

సాక్షి, ఢిల్లీ: 22A అవకతవకలపై జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైయిరీ జరగాలని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ అన్నారు.  అసైన్డ్ భూములను క్రమబద్ధీకరించడానికి మూడేళ్లు ఎందుకు పట్టిందని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. ఈ రోజు ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. మూడేళ్లపాటు సెటిల్మెంట్లు చేసుకొని ఇప్పుడు రెగ్యులరైజ్ చేసుకుంటున్నారన్న ఆయన రేవంత్ రెడ్డి ప్రతి స్కీమ్ వెనక ఒక పెద్ద స్కాం ఉంటుందని ఆరోపించారు.

ఆయన మాట్లాడుతూ.."భూభారతి పేరుతో భూ హారతి చేస్తున్నారు. 30% కమిషన్లు  తీసుకున్న తర్వాత నిషేధిత జాబితాల నుంచి భూములను తొలగిస్తున్నారు. ఉమ్మడి పౌరస్మృతి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ? ఉమ్మడి పౌరస్మృతిపై మా పార్టీలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. యూనిఫామ్ అని చెప్పి కేవలం ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాలలోనే చట్టం తీసుకు వస్తామనడంలో సహితుకత లేదు" అని ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించారు.

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