 ఎంఎంసీసీసీలో ఘనంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు | Ganesh Navratri Festivities Celebrations AT MMCCC Hyderabad | Sakshi
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ఎంఎంసీసీసీలో ఘనంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు

Sep 15 2026 3:59 PM | Updated on Sep 15 2026 3:59 PM

Ganesh Navratri Festivities Celebrations AT MMCCC Hyderabad

హైదరాబాద్‌:  నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్‌ నెం 10లోని ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే కాలనీ కల్చరల్‌ సెంటర్‌(ఎంఎంసీసీసీ)లో గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. క్లబ్‌ అధ్యక్షుడు ఎనుగాల పెద్దిరెడ్డి, సెక్రటరీ రాగిడి లక్షా్మరెడ్డి,  ఫౌండర్‌ ప్రెసిడెంట్‌ భూపాల్‌రెడ్డి ఈ వేడుకల్లో పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. 

కల్చరల్‌ సెంటర్‌ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి పండుగను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా కార్యదర్శి లక్షా్మరెడ్డి తెలిపారు. కాలనీవాసులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ పూజల్లో పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో చిన్నారులు అలరించారు.

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