తండ్రి మందలించాడని.. విద్యార్థి ఆత్మహత్య

తెలంగాణ: కాలేజీకి వెళ్లడం లేదని తండ్రి మందలించడంతో కొడుకు ఉరేసుకొని మృతిచెందిన ఘటన శుక్రవారం కరీంనగర్ జిల్లా సైదాపూర్ మండలం ఆకునూర్ గ్రామంలో జరిగింది. ఆకునూర్కు చెందిన ఒజ్జ ఉప్పలయ్య సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగి. ఉప్పలయ్య మొదటి భార్యకు ఐదుగురు సంతానం.
ఆమె చనిపోగా ఉమను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆమెకు కుమారుడు ఒజ్జ హర్షవర్ధన్ (17). హుజూరాబాద్లో ఐటీఐ చదువుతున్నాడు. ఈనేపథ్యంలో కాలేజీకి సరిగా వెళ్లడం లేదని తండ్రి ఉప్పలయ్య మందలించాడు. దీంతో హర్షవర్ధన్ ఇంట్లో ఉరేసుకున్నాడు. ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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