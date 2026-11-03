 అమ్మా భయమేస్తోంది.. నన్ను తీసుకెళ్లండి! | Jagtial Child Care Center Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమ్మా భయమేస్తోంది.. నన్ను తీసుకెళ్లండి!

Nov 3 2026 7:13 AM | Updated on Nov 3 2026 7:16 AM

Jagtial Child Care Center Incident

జగిత్యాల/జగిత్యాలటౌన్‌: ‘అమ్మా నాకు భయమేస్తోంది. నన్ను తీసుకెళ్లండి..’అంటూ పెంచిన తల్లిదండ్రులతో చిన్నారి ఏడ్చిన హృదయవిదారక ఘటన జగిత్యాలలో చోటుచేసుకుంది. జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన కాసారపు శ్రీనివాస్, సరిత దంపతులకు సంతానం లేకపోవడంతో హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఓ బాలుడిని దత్తత తీసుకున్నారు. మూడేళ్లు అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అయితే చట్టపరంగా దత్తత తీసుకోలేదంటూ ఆ బాలుడిని శిశుసంక్షేమశాఖ అధికారులు శిశుగృహానికి తరలించారు. దీంతో దంపతులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

 ఆ బాలుడిని తల్లిదండ్రులు తీసుకెళ్లవచ్చని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కానీ..శిశుగృహ అధికారులు నిరాకరించారు. జరిగిన ఘటనపై ఆ దంపతులు ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసి.. చిన్నారిని చూసేందుకు శిశుగృహానికి వెళ్లారు. వారిని చూసిన బాలుడు పరుగున వచ్చి శ్రీనివాస్‌ చంకనెక్కి తనని తీసుకెళ్లండంటూ అంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడ్వడం ఆ దంపతులను కలచివేసింది. దీనిపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్‌ స్పందించి జిల్లా అధికారులతో సంప్రదించి బాలల హక్కుల కమిషన్‌కు లేఖ రాసింది. 

మూడేళ్లుగా దంపతుల సంరక్షణలో ఉన్న బాలుడిని వారి నుంచి వేరుచేసి శిశు సంక్షేమ శాఖకు తరలించిన నేపథ్యంలో హైకోర్టు తీర్పు మేరకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఈ ఘటనపై కలెక్టర్‌ సత్యప్రసాద్‌ స్పందించారు. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు బాలుడిని తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తామన్నారు. చైల్డ్‌ వెల్ఫేర్‌ కమిటీ అనుమతి, పరిపాలనాపరమైన కారణాలతో జాప్యమైనట్లు తెలిపారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా ‘సీన్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఒంగోలు తీరం వద్ద 'మురసు' తుపాను అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)
photo 3

క్యూట్‌ స్మైల్‌తో కట్టిపడేస్తున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫోటోలు)
photo 4

మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘అ' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు)

Video

View all
'Murasu' Cyclone Effect On Coastal AP and Rayalaseema Region 1
Video_icon

కోస్తా తీరంలో అలజడి 5 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
AP Municipal Election Results 2
Video_icon

నేడే ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు
SV Satish Reddy Reveals Shocking Facts On Btech Ravi 3
Video_icon

లెవ్ లో వీడియో సతీష్ రెడ్డి షాకింగ్ నిజాలు.. బీటెక్ రవికి జగన్ అంటే ఎంత భయమంటే
Koya Praveen Posted in Visakhapatnam TDP Ticket in Rajahmundry 4
Video_icon

కోయ ప్రవీణ్ కు విశాఖలో పోస్టింగ్.. రాజమండ్రిలో టీడీపీ టిక్కెట్
Big Shock to Chandrababu TDP Families Join YSRCP 5
Video_icon

ఉరవకొండలో బాబుకు బిగ్ షాక్ YSRCP లో చేరిన TDP కుటుంబాలు
Advertisement
 