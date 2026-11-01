 ఇద్దరు కొడుకులకు ఉరి వేసి.. | Vikarabad Mother Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇద్దరు కొడుకులకు ఉరి వేసి..

Nov 1 2026 8:25 AM | Updated on Nov 1 2026 8:27 AM

Vikarabad Mother Incident

వికారాబాద్: ఆ తల్లి మనసు పాషాణమైంది.. తాను లేకుంటే కన్న కొడుకులు నిరాదరణకు గురవుతారన్న వేదనతో ఉరి వేసి ఇద్దరినీ కడతేర్చింది. తర్వాత తానూ ఉరి వేసుకుని తనువు చాలించింది. ఈ హృదయ విదారక సంఘటన శనివారం మధ్యాహ్నం వికారాబాద్‌ జిల్లా ధారూరు మండలం చింతకుంటలో చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు, కుటుంబీకులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..  గ్రామానికి చెందిన పట్లోళ్ల భూపతిరెడ్డి తొమ్మిదేళ్ల క్రితం రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మడికట్టు గ్రామానికి చెందిన వాసవి (28)ని వివాహం చేసుకున్నాడు. 

వీరికి సహర్షరెడ్డి (8), వేదార్షరెడ్డి (4) కుమారులు. భార్యాభర్తలు నాలుగేళ్లుగా వికారాబాద్‌లో ఉంటున్నారు. భర్త తాండూరులోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో లెక్చరర్‌గా, భార్య వికారాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల లో తెలుగు టీచర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. శనివారం ఉదయం భార్యాభర్తలు పిల్లలతో కలిసి చింతకుంట గ్రామానికి వచ్చారు. భార్య, పిల్లలను ఇంట్లో వదిలిపెట్టిన భూపతిరెడ్డి తిరిగి వికారాబాద్‌ వెళ్లిపోయాడు. ఇంట్లో ఉన్న అత్తామామలు పొలం పనులకు వెళ్లారు. 

పిల్లలతో ఒంటరిగా ఉన్న వాసవి తొలుత కుమారు లిద్దరినీ ఉరివేసి చంపింది. వారు చనిపోయారని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత తాను కూడా ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఘట న స్థలానికి చేరుకున్న ధారూరు సీఐ రఘురామ్, ఎస్‌ఐ సురేశ్‌ మృతదేహాలను వికారాబాద్‌ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో సందడి సందడిగా హాలోవీన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

‘అక్క’ వెబ్‌సిరీస్‌ రిలీజ్... ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

40 ఏళ్లు దాటాయి అంటే ఎవరూ నమ్మరేమో! (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్ :‌ నిట్‌లో సాంకేతిక మహోత్సవం టెక్నోజియాన్‌–26 ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 5

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Anirudh Kavya Maran Wedding Pre-Wedding Celebrations Begin in Chennai 1
Video_icon

మొదలైన అనిరుధ్-కావ్య పెళ్లి సందడి..
Raptadu Student Incident Accused Hemanth Arrest 2
Video_icon

ప్రేమ పేరుతో బాలికను వేధిస్తున్న ఉన్మాది
Sabarimala Ayyappa Temple Guru Swamy Sri Murali Nambudri Exclusive Interview 3
Video_icon

దీక్షలో తెలిసి తెలిసి ఈ తప్పులు చేయకండి!
2-Year-Old Girl Creates History Karnataka's Swara Shree Hegde Enters India Book of Records 4
Video_icon

రెండేళ్లకే 12 తాళాలను తప్పుల్లేకుండా వాయిస్తున్న చిన్నారి.. వీడియో వైరల్
Supreme Court's Key Orders to EC Over AP Local Body Election Irregularities 5
Video_icon

ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టండి.. ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు..
Advertisement
 