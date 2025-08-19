 మాజీ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి ఇంట్లో ఐటీ సోదాలు | IT Raids At DSR Group Owners EX MP ranjith Reddy House Offices Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాజీ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి ఇంట్లో ఐటీ సోదాలు

Aug 19 2025 11:28 AM | Updated on Aug 19 2025 11:55 AM

IT Raids At DSR Group Owners EX MP ranjith Reddy House Offices Details

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ మాజీ ఎంపీ రంజిత్‌ రెడ్డి ఇంట్లో ఇన్‌కమ్‌ ట్యాక్స్‌ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. మంగళవారం ఉదయం నుంచి డీఎస్‌ఆర్‌ గ్రూప్‌ లక్ష్యంగా ఐటీ సోదాలు కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో.. ఆ సంస్థలో భాగస్వామిగా ఉన్న రంజిత్‌ రెడ్డి నివాసాలు, ఆఫీసుల్లోనూ ఐటీ అధికారులు సోదాలు జరుపుతున్నారు. 

ఈ ఉదయం నుంచి డీఎస్‌ఆర్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్‌ కంపెనీలో ఐటీ సోదాలు జరగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ట్యాక్స్‌ చెల్లింపులలో భారీగా అవకతవకలు జరిగినట్లు అనుమానాల నేపథ్యంలో.. గడిచిన ఐదేళ్లలో పన్నుల చెల్లింపుల ఐటీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సంస్థ ఎండీ సుధాకర్ రెడ్డి , ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి, సీఈఓ సత్యనారాయణరెడ్డి ఇళ్లల్లో, కార్యాలయాల్లో ఏకకాలంలో 10 చోట్ల సోదాలు చేపట్టారు. జూబ్లీహిల్స్ , బంజారాహిల్స్ ,ఎస్సార్‌ నగర్‌, సూరారంలో.. అదీ సీఆర్‌పీఎఫ్‌ బలగాల నడుమ ఐటీ సోదాలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ముంబైలో భారీ వర్షాలు.. స్తంభించిన జనజీవనం (ఫొటోలు)
photo 2

అంగరంగ వైభవంగా సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రపంచ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవం.. ‘సాక్షి’ అద్భుత (చిత్రాలు)
photo 4

న్యూ బిగినింగ్‌.. సింగర్‌ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఫొటోలు (ఫోటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ ప్రణీత కొడుకు బర్త్ డే.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Syamala Reacts On KGBV Principal Soumya Incident 1
Video_icon

KGBV ప్రిన్సిపాల్ సౌమ్య ఘటనపై శ్యామల రియాక్షన్
Tollywood Film Workers Strike 2
Video_icon

కాసేపట్లో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సంఘాల సర్వసభ్య సమావేశం
Irfan Pathan Breaks Silence on Rohit Sharma Test Controversy 3
Video_icon

అప్పుడు ధోనీ, ఇప్పుడు రోహిత్ పొగరు ప్రో మ్యాక్స్ భయ్యా
Police Investigation On Kukatpalli 11 Years Old Girl Incident 4
Video_icon

Kukatpally Girl Incident: కూకట్‌పల్లి బాలిక హత్య కేసులో కొనసాగుతున్న పోలీసుల దర్యాప్తు
Heavy Flood Water Flow to Irrigation Projects in AP and Telangana 5
Video_icon

నిజాం సాగర్ 13 గేట్లు ఎత్తి 50 వేల క్యూసెక్కుల నీటి విడుదల
Advertisement
 