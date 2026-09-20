 హైదరాబాద్‌లో ఈగల్ ఫోర్స్ భారీ ఆపరేషన్ | International Drug Racket Busted In Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో ఈగల్ ఫోర్స్ భారీ ఆపరేషన్

Sep 20 2026 8:16 PM | Updated on Sep 20 2026 8:16 PM

International Drug Racket Busted In Hyderabad

సాక్షి, హైదరాబాద్: డ్రగ్స్ నెట్‌వర్క్‌పై ఈగల్ ఫోర్స్ భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్‌ రవాణా ముఠా గుట్టు రట్టయ్యింది. ​డెడ్ డ్రాప్ పద్ధతిలో డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తూ.. వాట్సాప్, గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా విక్రయాలు జరుపుతున్నారు. ​36 గంటల పాటు ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టిన ఈగల్‌ ఫోర్స్‌.. 31 మంది క్యారియర్లు, 230 మంది వినియోగదారులను గుర్తించింది. ​ఒడిశాకు చెందిన పలువురు కీలక ముఠా సభ్యులను ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ అరెస్ట్ చేసింది. 

​23 మంది బాధితులకు డి-అడిక్షన్ పూర్తి కాగా.. వారిని కోర్టు ముందు హాజరుపర్చగా.. ఎన్డీపీఎస్‌ యాక్ట్ సెక్షన్ 64-A కింద పునరావాసం పొందిన వారికి న్యాయస్థానం మినహాయింపు ఇచ్చింది. ​మైనర్లకు పొగాకు ఉత్పత్తులు అమ్మితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని.. పాన్ షాపుల యాజమాన్యాలకు ఈగల్ ఫోర్స్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ఇదీ చదవండి: హైదరాబాద్‌లో ఒరిగిన భవనం.. ఎలా కూల్చేశారంటే..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హాఫ్ శారీలో మలయాళ బ్యూటీ ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్ (ఫోటోలు)
photo 2

నాని ది ప్యారడైజ్ స్టైలిష్ లుక్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

గణేశుడి సన్నిధిలో విజయ్‌ దేవరకొండ..(ఫోటోలు)
photo 4

అందాల అషు.. (ఫోటోలు)
photo 5

కట్టుబాపు చీరలో కనువిందు చేస్తున్న కీర్తి సురేష్..(ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Strong Reply To Reporter Question Over Local Body Elections 1
Video_icon

నామినేషన్ వేసి అవసరమైతే జైలుకు వెళ్తామయ్య.. రిపోర్టర్ కి పేర్ని నాని అదిరిపోయే రిప్లై
Woman Journalist Alleges Attack On Her House In Sri Kalahasti 2
Video_icon

టీడీపీ నేతపై జర్నలిస్ట్ హిమబిందు సంచలన ఆరోపణలు
Raaka Has Better Visuals Than Avatar Says Cibi Chakaravarthi 3
Video_icon

రాకాతో హాలీవుడ్ ను టార్గెట్ చేసిన అల్లు అర్జున్?
Heavy Rain Alert To Telangana State 4
Video_icon

తెలంగాణలో నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు..
Advocate Rajini Warning To Pawan Kalyan Over Janasena Leaders Lockup D**th 5
Video_icon

గుంటూరులో మరో లాకప్ డెత్.. అడ్వకేట్ రజిని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Advertisement
 