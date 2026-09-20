 డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన వోల్వో.. న్యూరో సర్జన్‌ సజీవ దహనం | Neurosurgeon burnt to death after car hits divider in Suryapet | Sakshi
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డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన వోల్వో.. న్యూరో సర్జన్‌ సజీవ దహనం

Sep 20 2026 3:55 PM | Updated on Sep 20 2026 4:03 PM

Neurosurgeon burnt to death after car hits divider in Suryapet

సాక్షి, సూర్యాపేట:  సూర్యాపేట -ఖమ్మం 365 హైవేపై  ఘోర ప్రమాదం జరిగింది..పిల్లల మర్రి సమీపంలో డివైడర్‌ను  వోల్వో ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో పెద్దఎత్తున మంటలు చెలరేగి అందులో ప్రయాణిస్తున్న డాక్టర్‌ కాసకుర్తి జగదీష్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మంటలలో ఆయన సజీవ దహనమయ్యారు. మృతిచెందిన డాక్టర్ మమత హాస్పిటల్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ కాసకుర్తి జగదీష్ గా పోలీసులు  గుర్తించారు.  ఈ ఘటనపై మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్‌ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ జగదీష్ మృతి పట్ల మాజీ మంత్రి  సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
 

 

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