 ఎండలు చురచుర వానలు అరకొర | IMD releases weather forecast for July | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎండలు చురచుర వానలు అరకొర

Jul 2 2026 5:51 AM | Updated on Jul 2 2026 5:51 AM

IMD releases weather forecast for July

జూలై నెల వాతావరణ అంచనాలు వెల్లడించిన ఐఎండీ 

ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే మెరుగ్గా వర్షాలు 

రాష్ట్రంలోని మెజార్టీ ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్‌ పావు వంతు ముగిసింది. నాలుగు నెలల పాటు కొనసాగే నైరుతి సీజన్‌లో రెండో నెలగా భావించే జూలై వాతావరణ అంచనాలను ఐఎండీ విడుదల చేసింది. వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణం, అంతకంటే తక్కువ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. కానీ ఉష్ణోగ్రతలు మాత్రం సాధారణం కంటే అధికంగా నమోదయ్యే అవకాశాలున్నట్లు తెలిపింది. సీజన్‌ సాధారణ వాతావరణం కంటే భిన్నంగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది. సాధారణంగా జూలైలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయి. కానీ పసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో ఎల్‌నినో పరిస్థితులు బలపడుతుండటంతో ఆ ప్రభావం వర్షాలపై తీవ్రంగా ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్‌లో కీలకమైన హిందూ మహా సముద్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు తటస్థంగా ఉండటం వర్షాభావ పరిస్థితులకు సంకేతంగా చెప్పొచ్చు. 

ఐఎండీ పరిశీలన ప్రకారం.. 
రాష్ట్రాన్ని నాలుగు ప్రాంతాలుగా విభజించి వాతావరణ అంచనాలను విడుదల చేసింది. వర్షాల అంచనాలతో పాటు ఉష్ణోగ్రతల స్థితిని కూడా అంచనా వేసింది. 
ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్‌ జిల్లాల్లో సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది  
⇒ మధ్య తెలంగాణ ప్రాంతంలోని రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మెదక్‌ జిల్లాల్లో సీజన్‌లో సగటు సాధారణ వర్షపాతానికి దగ్గరగా గణాంకాలు నమోదు కావొచ్చు 
⇒ దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాతో పాటు సమీప ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావొచ్చు 
⇒ తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలైన ఖమ్మం, వరంగల్‌ జిల్లాల్లో సాధారణ సగటు వర్షపాతం నమోదు కావొచ్చు 

అంతటా అధిక ఉష్ణోగ్రతలే.. 
నైరుతి సీజన్‌లో వర్షాలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయి. సీజన్‌ ముగిసే నాటికి చలి తీవ్రత మొదలవుతుంది. కానీ ఈసారి నైరుతి సీజన్‌లో ఇంకా ఉక్కపోత ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. వానలు ఆశించినంతగా లేకపోవడం, వాతావరణంలో మార్పులతో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. జూన్‌లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనా జూలై నాటికి భారీగా తగ్గుముఖం పడతాయి. కానీ ఈసారి జూలైలో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. చాలా ప్రాంతాల్లో 35 డిగ్రీల్లోపు నమోదు కావాల్సిన ఉష్ణోగ్రతలు అంతకంటే ఎక్కువగా నమోదవుతాయని తెలిపింది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలే కాకుండా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండనున్నాయి.    

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

'విశ్వంభర' బ్యూటీ జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రేమలో పడిన యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు ఇతడే (ఫొటోలు)
photo 4

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
YSRCP Leaders Questions Over Jindal Steel Plant Issue In YSR District 1
Video_icon

ఎవర్ని మోసం చేయడానికి బాబు మళ్లీ భూమి పూజ చేస్తున్నాడు?
Who is Brigida Saga's boyfriend Ananth 2
Video_icon

బాయ్ ఫ్రెండ్ ను రివీల్ చేసిన పవి టీచర్
Two Fisherman Saves Lady Life Form Godavari River 3
Video_icon

గోదావరి బ్రిడ్జిపై నుండి దూకిన యువతి
Massive Fire Accident In Belgium 4
Video_icon

బెల్జియాన్ని వణికించిన భారీ అగ్నిప్రమాదం!
Ketan Agarwal Case: Advocate Sends ₹10 Crore Defamation Notice To Siya Goyal's Brother 5
Video_icon

కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. సియా సోదరుడిపై 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా
Advertisement
 