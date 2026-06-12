 విటుడిపై ‘ట్రాఫికింగ్‌’ చెల్లదు | High Court two judge bench clarifies on trafficking cases | Sakshi
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విటుడిపై ‘ట్రాఫికింగ్‌’ చెల్లదు

Jun 12 2026 3:38 AM | Updated on Jun 12 2026 3:38 AM

High Court two judge bench clarifies on trafficking cases

అక్రమ రవాణా మహిళని అతనికి తెలిస్తేనే చట్టపరంగా చర్యలు 

వేశ్యాగృహం వద్ద కనిపించడం నేరం కాదు 

స్వచ్ఛంద వృత్తిదారులను వేధించొద్దు 

‘ట్రాఫికింగ్‌’ కేసులపై హైకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం స్పష్టీకరణ 

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సెక్స్‌ వర్కర్‌ సేవలు పొందిన వ్యక్తిని కేవలం విటుడు అన్న కారణంతో ఐపీసీ సెక్షన్‌ 370 (ట్రాఫికింగ్‌/మానవ అక్రమ రవాణా) కింద నేరస్తుడిగా పరిగణించలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఐపీసీ సెక్షన్‌ 370ఏ(2) కింద అతనిపై చర్యలు తీసుకోవచ్చని పేర్కొంది. సదరు సెక్స్‌ వర్కర్‌.. అక్రమ రవాణాకు గురైన మహిళ అనే విషయం అతనికి తెలిసినా లేదా తెలిసేందుకు అవకాశమున్నా సెక్షన్‌ 370(ఏ)(2) వర్తిస్తుందని చెప్పింది. 

అలాగే ఇతరులకు సెక్స్‌ వర్కర్లను సమకూర్చడం లేదా మధ్యవర్తిత్వం వహించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడిన వ్యక్తులపై పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ట్రాఫికింగ్‌ కేసులు నమోదు చేయవచ్చని తెలిపింది. ఈ మేరకు దాఖలైన దాదాపు 120కి పైగా క్రిమినల్‌ పిటిషన్లలో ఉన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టమైన తీర్పు వెలువరించింది. తాము ట్రాఫికింగ్‌కు పాల్పడకున్నా ఆ చట్టం కింద కేసులు పెట్టడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ హేమంత్‌కుమార్‌ సహా 120 మంది పలు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. వీరిలో చదువుకుంటున్న యువకులు, వ్యాపారవేత్తలు, ప్రైవేట్‌ సంస్థల ఉద్యోగులు ఉన్నారు. 

హైదరాబాద్‌ సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ పోలీస్‌ స్టేషన్లలో వేర్వేరుగా నమోదైన వ్యభిచారం కేసుల్లో వీరంతా నిందితులు. మూడేళ్లుగా నమోదైన ఇలాంటి కేసుల్లో హైకోర్టులోని సింగిల్‌ జడ్జిల ధర్మాసనాలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడంతో ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ కేసుల విచారణను డివిజన్‌ బెంచ్‌కు అప్పగించారు. దీంతో జస్టిస్‌ కె.లక్ష్మణ్, జస్టిస్‌ బీఆర్‌ మధుసూదన్‌రావు ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ.. పిటిషనర్లు కేవలం విటులం మాత్రమేనని, ట్రాఫికింగ్‌కు లేదా లైంగిక దోపిడీకి పాల్పడలేదని తెలిపారు.  

ట్రాఫికింగ్‌కు పాల్పడేవారి కోసమే ‘370’ 
వాదనలు విన్న ధర్మాసనం.. ఐపీసీ సెక్షన్‌ 370 ట్రాఫికింగ్‌కు పాల్పడే వ్యక్తులను శిక్షించేందుకు ఉద్దేశించిందని స్పష్టం చేసింది. స్వచ్ఛందంగా వృత్తిలో ఉండే సెక్స్‌ వర్కర్లు, వారి విటులను పోలీసులు, దర్యాప్తు సంస్థలు వేధించరాదని హెచ్చరించింది. స్వచ్ఛంద సెక్స్‌ వర్క్‌ భారత చట్టాల ప్రకారం నేరం కాదంటూ ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను కూడా ప్రస్తావించింది. 

అలాగే వేశ్యాగృహం లేదా వ్యభిచారం జరుగుతున్న ప్రాంగణ సమీపంలో ఉన్న వ్యక్తిపై సెక్షన్‌ 370ఏ(2) కింద కేసు నమోదు చేయలేమని పేర్కొంది. కేసు నమోదు చేయాలంటే..ట్రాఫికింగ్‌కు గురైన మహిళపై లైంగిక దాడికి పాల్పడేందుకు యత్నించాడని, ఆమె ట్రాఫికింగ్‌ బాధితురాలని అతనికి తెలుసు అనేందుకుఆధారాలు ఉండాలని వెల్లడించింది. కేవలం అక్కడ ఉండటం నేరంగా పరిగణించలేమనితేల్చిచెప్పింది.

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