సాక్షి,హైదరాబాద్: ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్కు తెలంగాణ హైకోర్టులో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆయనపై అనర్హత వేటు వేస్తూ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ఈ విషయంలో స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కోర్టు కొట్టివేసింది. సికింద్రాబాద్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఆయన కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేయడాన్ని హైకోర్టు ప్రత్యేకంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఖైరతాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన దానం నాగేందర్, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అంతేకాకుండా, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సికింద్రాబాద్ నుంచి లోక్సభకు కూడా పోటీ చేశారు. బీఆర్ఎస్ టికెట్పై గెలిచి వేరే పార్టీలోకి ఫిరాయించినందున, ఆయనపై శాసనసభ్య సభ్యత్వం నుంచి అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ నేతలు స్పీకర్కు ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు ఈ కీలక తీర్పు వెలువరించింది.