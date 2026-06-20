 కానిస్టేబుల్‌ చేతిలో పేలిన తుపాకీ | Gun explodes in constable hand at Peddapalli | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కానిస్టేబుల్‌ చేతిలో పేలిన తుపాకీ

Jun 20 2026 11:48 PM | Updated on Jun 20 2026 11:48 PM

Gun explodes in constable hand at Peddapalli

పెద్దపల్లి జిల్లా: పెద్దపల్లి జిల్లాలోని రామగుండం ఎన్టీపీసీ విద్యుత్ పరిశ్రమలోని సీఐఎస్ఎఫ్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ వద్ద ఒక ప్రమాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. సీఐఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ టింకు తుపాకీ మ్యాగజిన్ శుభ్రం చేస్తుండగా అనుకోకుండా తన చేతిలో ఉ‍న్న తుపాకీ ఒక్కసారిగా  పేలింది. ఈ ఘటనలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ గాయపడ్డారు.

దాంతో గాయపడిన శ్రీనివాస్‌ను మెరుగైన వైద్యం కోసం వెంటనే కరీంనగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు. కాగా ఈ ఘటనపై ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఈ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచుతున్నట్లు సమాచారం.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మెరుపు తీగలా కాజల్.. విషెస్ చెప్పినోళ్లకు థ్యాంక్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ముద్దబంతిలా మెరిసిపోతున్న భావన (ఫొటోలు)
photo 3

చిన్నపిల్లలా ఎంజాయ్ చేస్తున్న భాగ్యశ్రీ (ఫొటోలు)
photo 4

‘నాగబంధం’ మూవీ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 5

పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో యోగా డే వేడుకలు.. ప్రముఖుల ఆసనాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP PerniNani Reveals CI Nagaraju Comments 1
Video_icon

నేను స్టేషన్ కి రాను.. వస్తే మీ బండారం బయటపెడతా!
Small Clue in Tuni Girl Gnaneswari's Missing Case 2
Video_icon

Missing Case: చిన్నారి ఆచూకీ చెప్తే లక్ష రూపాయలు
Dog on the Screen New Clue in Missing Girl Case 3
Video_icon

జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ మిస్టరీ.. ఆ 15 నిమిషాలు ఏం జరిగింది?
Police Probe at Krishnalanka Cremation Ground in Sai Krishna Missing Case 4
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో ట్విస్ట్.. శ్మశాన వాటికలో పోలీసుల విచారణ
YSRCP Workers Clash With Police During Bolla Brahmanayudu Visit 5
Video_icon

వినుకొండలో ఉద్రిక్తత.. బ్రహ్మనాయుడుని అడ్డుకున్న ఖాకీలు
Advertisement
 