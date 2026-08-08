ఫేక్‌ సర్టిఫికెట్ల వ్యవహారంపై తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం

తెలంగాణ: రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి నకిలీ ఫైర్ ఎన్ఓసీలను (Fire NOC) సమర్పించిన ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలపై చర్యలు చేపట్టింది. ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో కాంట్రాక్ట్ జూనియర్ లెక్చరర్ (జేఎల్) ఉద్యోగాలు పొందినట్లు గుర్తించిన 37 మందికి ఇంటర్ బోర్డు నోటీసులు జారీ చేసింది. వారంలోగా తమ వివరణ సమర్పించాలని సంబంధిత వ్యక్తులను ఆదేశించింది.
అదేవిధంగా నకిలీ ఫైర్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్లు (Fire NOC) సమర్పించిన 45 కాలేజీలకు ఒక్కో కాలేజీపై రూ.8 లక్షల చొప్పున జరిమానా విధించింది. విద్యా వ్యవస్థలో పారదర్శకతను పెంపొందించేందుకు, నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు కొనసాగుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ అంశాలపై మరిన్ని వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడికావాల్సి ఉంది.