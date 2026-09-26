వియత్నాం పర్యటనకు ఇంగ్లిష్‌ టీచర్‌ శిరీష

ఖమ్మం: వియత్నాం దేశంలో బోధన, విద్యావ్యవస్థ పనితీరును పరిశీలించేందుకు రాష్ట్రం నుంచి ఉపాధ్యాయులు, అధికారులతో కూడిన 32మంది బృందం వెళ్లనుంది. ఈ బృందంలో జిల్లా నుంచి ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులకు స్థానం దక్కింది. కల్లూరు మండలం చెన్నూరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఇంగ్లిష్ ఉపాధ్యాయురాలు దిగుమర్తి శిరీష, సింగరేణి మండలం పేరుపల్లి ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు డి.జయరాజు ఇందులో ఉన్నారు. ఈ బృందం సభ్యులు అక్టోబర్ 10నుంచి 17వ తేదీ వరకు వియత్నాం పర్యటించి అక్కడ బోధన, పాఠశాలల నిర్వహన, పరీక్షలు నిర్వహించే పద్ధతి తదితర అంశాలను పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పిస్తారు.