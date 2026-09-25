 తొమ్మిది నెలలకే నూరేళ్లు | Eight-year-old girl dies of electric shock in Khammam district | Sakshi
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తొమ్మిది నెలలకే నూరేళ్లు

Sep 25 2026 5:41 AM | Updated on Sep 25 2026 5:41 AM

Eight-year-old girl dies of electric shock in Khammam district

విద్యుదాఘాతంతో పసివాడు మృతి 

కొణిజర్ల: ఇంటికి ఎర్త్‌ వైరు నిమిత్తం ఏర్పాటు చేసుకున్న తీగకు విద్యుత్‌ సరఫరా జరగడంతో, దానిపై పెట్టిన మూత పట్టుకున్న బాలుడు మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల మండలం చిన్నమునగాలలో గురువారం సాయంత్రం జరిగింది. 

గ్రామానికి చెందిన ఇల్లందుల రమే‹శ్‌ – మమత దంపతుల కుమారుడు అవేద్‌ (9 నెలలు) ఇంటి ఆవరణలో ఆడుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమాన ఎర్తింగ్‌ ఏర్పాటు చేసిన గుంతపై మూతగా పెట్టిన స్టీల్‌ సింక్‌ పట్టుకున్నాడు. దీంతో విద్యుదాఘాతానికి గురైన అవేద్‌ పడిపోగా కుటుంబీకులు ఖమ్మం తీసుకెళ్లేసరికి మృతి చెందాడని వైద్యులు నిర్ధారించారు. 

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