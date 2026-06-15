హైదరాబాద్: తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క జన్మదినం సందర్భంగా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకు స్టడీ చైర్లను పంపిణీ చేశారు. విద్యార్థుల విద్యాభ్యాసానికి తోడ్పాటు అందించడం, మెరుగైన అధ్యయన వాతావరణాన్ని కల్పించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
ఈ కార్యక్రమాన్ని స్కూల్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ (ఎస్టీఎఫ్) మరియు బీసీ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, మేధావుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (జేఏసీ) సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలు మరియు ఉన్నత విద్యకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు అవసరమైన అధ్యయన సౌకర్యాలను అందించారు.
ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ, భట్టి విక్రమార్క సామాజిక న్యాయం, విద్యా అభివృద్ధి, వెనుకబడిన మరియు అణగారిన వర్గాల సాధికారత కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్న నాయకుడని కొనియాడారు. సమాన అవకాశాల సమాజ నిర్మాణానికి విద్యలో పెట్టుబడి అత్యంత కీలకమని వారు పేర్కొన్నారు.