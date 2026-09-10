 ఫ్యూచర్‌ సిటీలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు.. కొండల్‌ రెడ్డి భూముల పరిశీలన | BRS MLA's Meeting And Tukkuguda Land Visit Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫ్యూచర్‌ సిటీలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు.. కొండల్‌ రెడ్డి భూముల పరిశీలన

Sep 10 2026 10:49 AM | Updated on Sep 10 2026 11:23 AM

BRS MLA's Meeting And Tukkuguda Land Visit Updates

బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల ఫ్యూచర్‌ సిటీ పరిశీలన అప్‌డేట్స్‌..

  • ఫ్యూచర్‌ సిటీలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మె‍ల్యేలు

  • టెస్సరాక్ట్‌ సిస్టమ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ భూముల పరిశీలన.

 

👉తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి పొలిటికల్‌ హీట్‌ పెరిగింది. అసెంబ్లీ పరిణామాలపై చర్చించేందుకు కేటీఆర్‌ నివాసంలో జరిగిన బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల సమావేశం ముగిసింది. భేటీ అనంతరం ఎమ్మెల్యేలు నేరుగా తుక్కుగూడకు బయలుదేరుతున్నారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సోదరుడు కొండల్‌రెడ్డికి సంబంధం ఉందని బీఆర్‌ఎస్‌ ఆరోపిస్తున్న టెస్సరాక్ట్‌ సిస్టమ్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ భూముల వద్దకు వెళ్లాలని నిర్ణయించారు.

👉తుక్కుగూడ–రవిర్యాల పరిధిలో ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపుపై బీఆర్‌ఎస్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తోంది. సుమారు రూ.200 కోట్ల విలువైన భూమిని కేవలం రూ.7 కోట్లకే అప్పనంగా కట్టబెట్టారని ఆ పార్టీ ఆరోపిస్తోంది. ఏడాదికి లక్ష రూపాయల ఆదాయం కూడా లేని కంపెనీకి ఇంత విలువైన భూములను ఎలా కేటాయిస్తారని బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రశ్నిస్తోంది. కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి, భూముల కేటాయింపు ప్రక్రియ, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై క్షేత్రస్థాయిలో వివరాలు సేకరించేందుకే ఎమ్మెల్యేలు తుక్కుగూడకు వెళ్తున్నట్లు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు చెబుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని, భూముల కేటాయింపులో జరిగిన అంశాలను ప్రజల ముందుంచాలని పార్టీ భావిస్తోంది.

👉ఇదిలా ఉంటే.. అసెంబ్లీలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల సస్పెన్షన్‌, మహిళా ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం, ఫేక్‌–ఏఐ కంటెంట్‌ తదితర అంశాలపై కూడా కేటీఆర్‌ నివాసంలో చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అంశాలపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్‌, జాతీయ మహిళా కమిషన్‌ను ఆశ్రయించడం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డిపై సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసు ఇచ్చే అంశాలపైనా బీఆర్‌ఎస్‌ ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రారంభించింది.

👉మరోవైపు టెస్సరాక్ట్‌ భూముల వ్యవహారంలో బీఆర్‌ఎస్‌ చేస్తున్న ఆరోపణలను మంత్రి డి.శ్రీధర్‌బాబు ఖండించారు. సంస్థకు సీఎం సోదరుడితో సంబంధం లేదని, భూముల కేటాయింపు నిబంధనల ప్రకారమే జరిగిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్‌ నివాసంలో భేటీ తర్వాత బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల తుక్కుగూడ పర్యటనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. రూ.200 కోట్ల భూమి రూ.7 కోట్లకే ఎలా?.. టెస్సరాక్ట్‌ భూములపై బీఆర్‌ఎస్‌ పోరాటం ఏ మలుపు తిరుగుతుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అప్పటి కాలేజ్‌ లుక్‌.. ఇప్పటి స్టార్‌ హీరోయిన్స్‌! (ఫోటోలు)
photo 2

కాఫీ కప్‌తో కీర్తి.. అదిరిన కాఫీ లుక్‌! (ఫోటోలు)
photo 3

సింపుల్ లుక్‌లోనే స్టన్నింగ్ బ్యూటీ భూమిక చావ్లా.. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు
photo 4

స్టార్‌ నటి నిశ్చితార్థం ఫోటోలు వైరల్‌
photo 5

ఉదయభాను నిర్మాతగా ‘పంచనామా’ వెబ్‌సిరీస్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
MP Avinash Reddy Strong Warning To TDP Leaders 1
Video_icon

స్థానిక ఎన్నికల్లో ఎవడైనా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే.. సప్త సముద్రాలు అవతల ఉన్నా సరే
Bolarum Arms Theft Case Cracked 3 Senior Army Officers Arrested 2
Video_icon

బొల్లారం కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. అధికారులే దొంగలు
Watch Live YS Jagan Sensational Press Meet 3
Video_icon

Watch Live: వైఎస్ జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్
Advocate Spandana Revealed About Nandus World Nandana Master Plan 4
Video_icon

పక్కా ప్లాన్ తోనే గేమ్ లోకి దిగింది! ఆ ఒక్కటి జరిగితే.. నందన ఎప్పటికీ కనిపించదు..
Vaibhav Sooryavanshi Girlfriend Photos Goes Viral 5
Video_icon

సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వైభవ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫొటోలు
Advertisement
 