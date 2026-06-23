 బాసర ఆలయంలో భారీ చోరీ | Basara Gnana Saraswati Temple Robbery News Details | Sakshi
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బాసర జ్ఞానసరస్వతి ఆలయంలో భారీ చోరీ

Jun 23 2026 6:25 AM | Updated on Jun 23 2026 6:49 AM

Basara Gnana Saraswati Temple Robbery News Details

సాక్షి, నిర్మల్: బాసరలోని ప్రసిద్ధ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో చోరీ ఘటన కలకలం రేపింది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని మొదటి అంతస్తులో ఉన్న మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న గుర్తుతెలియని దుండగులు వెండి కిరీటం, హుండీని అపహరించారు. ఆలయ తలుపులు పగులగొట్టి మరీ చోరీకి పాల్పడటంతో భక్తులు, ఆలయ అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సోమవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఆలయ పరిసరాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మూడు సీసీ కెమెరాలకు ముందుగా గుడ్డలు కప్పిన దుండగులు.. అనంతరం మహంకాళి ఆలయం తలుపులు ధ్వంసం చేసి లోపలికి ప్రవేశించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. అమ్మవారికి అలంకరించిన వెండి కిరీటంతో పాటు హుండీని కూడా ఎత్తుకెళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

మంగళవారం ఉదయం అభిషేక కార్యక్రమాల కోసం ఆలయ సిబ్బంది వెళ్లగా చోరీ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తలుపులు పగిలి ఉండటంతో అనుమానం వచ్చిన సిబ్బంది లోపల పరిశీలించగా వెండి కిరీటం, హుండీ కనిపించకపోవడంతో వెంటనే ఆలయ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అనంతరం అధికారులు పోలీసులను అప్రమత్తం చేశారు.

ఘటన సమయంలో ఆలయ భద్రత కోసం ఆరుగురు హోం గార్డులు రాత్రి విధుల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ దుండగులు చాకచక్యంగా సీసీ కెమెరాలను నిర్వీర్యం చేసి చోరీకి పాల్పడటం భద్రతా ఏర్పాట్లపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించారు. క్లూస్‌ టీం, డాగ్‌ స్క్వాడ్‌ సహాయంతో పరిశీలనలు నిర్వహించారు. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ, పరిసర ప్రాంతాల దృశ్యాలను పరిశీలిస్తూ నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

ప్రస్తుతం కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. చోరీకి పాల్పడిన వారిని త్వరలోనే గుర్తిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోనే ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా పేరొందిన బాసర ఆలయంలో జరిగిన ఈ ఘటన భక్తుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

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