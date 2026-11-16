 క్లిక్‌తో మళ్లీ వస్తున్న ఓవియ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్లిక్‌తో మళ్లీ వస్తున్న ఓవియ

Nov 16 2026 2:50 AM | Updated on Nov 16 2026 2:50 AM

తమిళసినిమా: ఇంతకు ముందు పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో కథానాయకిగా నటించిన నటి ఓవియ. కాగా ఇటీవల ఆ అమ్మడు తమిళసినిమాల్లో కనిపించలేదు. అలాంటిది తాజాగా ఒక కొత్త చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. దీనికి క్లిక్‌ అనే టైటిల్‌ను నిర్ణయించారు. జేఆర్‌పీ ఇంటర్నేషనల్‌ సినీ ఆర్ట్స్‌ సతాకంపై రాజప్రభు నిర్మిస్తూ, కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రం ఇది. సుందర్‌ మహాశ్రీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ ఇటీవల ప్రారంభం అయ్యి శరవేగంగా జరుపుకుంటోంది. ఇందులో దర్శకుడు సుందర్‌ మహాశ్రీ,అస్మిత, అముదవానన్‌, లొల్లుసభ మనోహర్‌, సల్మా పైరోస్‌,అరుళ్‌ సెల్వం తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అరుణ్‌కుమార్‌ ఛాయాగ్రహణం, జోసెఫ్‌ చంద్రశేఖర్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తున్న సయ్యద్‌ జాఫర్‌ నిర్వహణ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. చిత్ర వివరాలను దర్శకుడు తెలుపుతూ ఇది యూత్‌పుల్‌ సస్పెన్స్‌ ఎంటర్‌టెయినర్‌ కథా చిత్రంగా ఉంటుందని చెప్పారు. జెన్‌జీ తరానికి బాగా కనెక్ట్‌ అయ్యే సన్నివేశాలతో రూపొందిస్తున్న ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల వారిని అలరించే విధంగా ఉంటుందన్నారు. పలు ఆసక్తికరమైన అంశాలతో కూడిన ఈ క్లిక్‌ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను వరుసగా వెల్లడించనున్నట్లు దర్శకుడు పేర్కొన్నారు. ఈ క్లిక్‌ నటి ఓవియ కెరీక్‌కు ఏ మాత్రం ప్రయేజనాన్ని చేకూర్చుతుందో చూడాలి.

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    Photos

    View all
    photo 1

    చీరకట్టుతో ఆకట్టుకుంటున్న అనుపమ (ఫోటోలు)
    photo 2

    సీనియర్ నటుడు గిరిబాబుకు టాలీవుడ్ ప్రముఖుల నివాళి.. (ఫోటోలు)
    photo 3

    జపాన్‌లో ఫ్యామిలితో విజయ్‌ దేవరకొండ తాజా ఫొటోలు
    photo 4

    గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
    photo 5

    షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    Actor Giribabu Great Words About YS Rajasekhar Reddy 1
    Video_icon

    నేను చూసిన రాజకీయ నాయకుల్లో... YSR అద్భుతమైన వ్యక్తి
    Raghu Babu's Emotional words on His Father 2
    Video_icon

    నాన్న చివరి కోరిక అదే.. !
    Massive Joins In YSRCP in the Presence of Vallabhaneni Vamsi 3
    Video_icon

    YSRCP లో చేరిన టీడీపీ కీలక నేత
    Women Mass Warning Home Minister Vangalapudi Anitha 4
    Video_icon

    హోంమంత్రి అనితకు లెఫ్ట్ & రైట్ ఇచ్చిపడేసిన మహిళ
    Srikakulam BJP Leader Challa Venkateswara Rao Hulchal At Namination Center 5
    Video_icon

    నేనెవరో తెలుసా..? ఏకంగా పోలీసులనే కారుతో గుద్ది.. బీజేపీ నేత వీరంగం
    Advertisement
     