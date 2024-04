టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు, సిక్సర్ల కింగ్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌కు ఐసీసీ కీలక బాధ్యతలు అప్పజెప్పింది. త్వరలో ప్రారంభంకానున్న టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ 2024కు రాయబారిగా నియమించింది. యువరాజ్‌.. యూనివర్సల్‌ బాస్‌ క్రిస్‌ గేల్‌, ఎనిమిది సార్లు ఒలింపిక్స్‌ స్వర్ణ పతక విజేత ఉసేన్‌ బోల్ట్‌తో కలిసి పొట్టి ప్రపంచకప్‌కు అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తాడని ఐసీసీ ప్రకటించింది.

Who will make it to India’s squad for the ICC Men’s #T20WorldCup 2024? 🤔

Event Ambassador @Yuvstrong12 has some exciting prospects on his list 👀https://t.co/YlDetOGdYs

— T20 World Cup (@T20WorldCup) April 26, 2024