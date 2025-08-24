రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన టీమిండియా లెజెండ్‌..

భారత క్రికెట్లో మరో శకం ముగిసింది. టీమిండియా దిగ్గజం చతేశ్వర్ పుజారా అన్ని ఫార్మాట్ల క్రికెట్లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ సీనియర్ బ్యాటర్ తన నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆదివారం వెల్లడించాడు. "భారత జెర్సీ ధరించి ప్రతీ మ్యాచ్కు ముందు జాతీయ గీతం అలపించడం నాకు దక్కిన అరుదైన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. మైదానంలో అడుగుపెట్టిన ప్రతిసారీ నా శాయశక్తులా ప్రయత్నించాను.
నా ఈ అద్బుత ప్రయణాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేను. కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి మంచి విషయాలకు ముగింపు పలకాల్సిందే. కాబట్టి ఈ రోజు భారత క్రికెట్కు సంబంధించి అన్ని ఫార్మాట్ల క్రికెట్ నుంచి కావాలని నిర్ణయించుకున్నాను. నా క్రికెట్ కెరీర్లో మద్దతుగా నిలిచిన బీసీసీఐ, సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కు నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.
అభిమానుల ప్రేమాభిమానాలకు నేను ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. అదేవిధంగా నేను ప్రాతినిథ్యం వహించిన ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ జట్ల యాజమాన్యాలకు, కౌంటీ క్రికెట్ క్లబ్స్, నా సహాచరులకు, కోచ్లకు, సపోర్ట్ స్టాప్లకు, నెట్ బౌలర్లకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. రాజ్కోట్ అనే చిన్న పట్టణం నుంచి వచ్చిన తనకు భారత క్రికెట్ ఎంతో ఇచ్చిందని అని తన రిటైర్మెంట్ నోట్లో చతేశ్వర్ రాసుకొచ్చాడు.