 WPL 2026: వేలంలో సత్తా చాటిన మన అమ్మాయిలు | WPL 2026 Mega Auction: Sold Out Telugu Players Shree Charani Tops List | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WPL 2026: వేలంలో అదరగొట్టిన శ్రీచరణి.. గొంగడి త్రిషకు తొలి ఛాన్స్‌

Nov 28 2025 11:00 AM | Updated on Nov 28 2025 11:39 AM

WPL 2026 Mega Auction: Sold Out Telugu Players Shree Charani Tops List

మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (WPL)- 2026 వేలంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు అమ్మాయిలు అవకాశం దక్కించుకున్నారు. ఇటీవల ఐసీసీ వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌-2025లో విజయంలో భాగమైన శ్రీచరణి, అరుంధతి రెడ్డి (హైదరాబాద్‌) మరో సందేహం లేకుండా ఎంపికయ్యారు. అరుంధతి రెడ్డిని రూ. 75 లక్షలకు ఆర్‌సీబీ జట్టు ఎంచుకుంది.

గొంగడి త్రిషకు తొలిసారి చాన్స్‌
అండర్‌–19 వరల్డ్‌ కప్‌ విజయంలో భాగమైన హైదరాబాద్‌ అమ్మాయి గొంగడి త్రిషకు తొలిసారి డబ్ల్యూపీఎల్‌లో చాన్స్‌ లభించడం విశేషం. మమత మాదివాల, నల్లా క్రాంతి రెడ్డి కూడా ఎంపికయ్యారు. 

గొంగడి త్రిషను రూ. 10 లక్షలకు యూపీ వారియర్స్‌... మమతను రూ. 10 లక్షలకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌... క్రాంతి రెడ్డిని రూ. 10 లక్షలకు ముంబై ఇండియన్స్‌ సొంతం చేసుకున్నాయి. 

శ్రీచరణి స్థాయి పెరిగింది... 
వైఎస్‌ఆర్‌ కడప జిల్లాకు చెందిన నల్లపు రెడ్డి శ్రీచరణి 2025 డబ్ల్యూపీఎల్‌లో రూ.55 లక్షలకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరఫున ఆడింది. ఇటీవలి వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ విజయంలో ఈ లెఫ్టార్మ్‌ స్పిన్నర్‌ ప్రధాన పాత్ర పోషించడంతో సహజంగానే ఆమె స్థాయి పెరిగింది. 

వేలానికి ముందు ఆమెను విడుదల చేసిన ఢిల్లీ ఇక్కడ మళ్లీ పోటీ పడింది. కనీస విలువ రూ.30 లక్షలతో మొదలై ఢిల్లీ, యూపీ మధ్య పోరు సాగింది. చివరకు రూ.1.30 కోట్ల వద్ద వేలం ముగిసింది. ఈ మేరకు.. ఢిల్లీ భారీ మొత్తంతో తమ ప్లేయర్‌ను తిరిగి సొంతం చేసుకుంది.

చదవండి: WPL 2026: వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన ప్లేయర్లు వీరే

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్వామి అయ్యప్ప పడిపూజలో వితికా షేరు దంపతులు
photo 2

సింపుల్‌గా మరింత అందంగా అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ (ఫొటోలు)
photo 4

అరుణాచలంలో జబర్దస్త్ కమెడియన్ పంచ్‌ ప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 5

Rahul Sipligunj - Harinya Reddy : వైభవంగా సింగర్ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ వివాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Threaten To Amaravati Farmers Over Land Acquisition 1
Video_icon

భూములు ఇవ్వకపోతే..! అమరావతి రైతులకు బాబు బెదిరింపులు
Cyclone Ditwah Near Sri Lanka IMD Issues Heavy Rain Alert For AP 2
Video_icon

80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ముంచుకొస్తున్న మృత్యువు
Ram Charan Peddi Promotions Launch Date Locked 3
Video_icon

పెద్ది ప్రమోషన్స్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఫ్యాన్స్ కి పండగే...
Tirumala Laddu Ghee Adulteration Controversy 4
Video_icon

పచ్చముఠా.. పాపం బద్దల్
Sarpanch Ramanjaneyulu Shocking Selfie Video 5
Video_icon

పంచాయతీ పనులు చేయొద్దంటూ నన్ను బెదిరిస్తున్నారు! సర్పంచ్ సెల్ఫీ వీడియో
Advertisement
 