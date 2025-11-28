 పచ్చముఠా.. పాపం బద్దల్ | Tirumala Laddu Ghee Adulteration Controversy | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tirumala Laddu: పచ్చముఠా.. పాపం బద్దల్

Nov 28 2025 10:37 AM | Updated on Nov 28 2025 10:37 AM

పచ్చముఠా.. పాపం బద్దల్

# Tag
tirupati laddu adulterated ghee Controversy Chandrababu Naidu Pawan Kalyan AP News Sakshi News
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 