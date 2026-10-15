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ఉప్పల్ వేదికగా టీమిండియాతో జరిగిన నాలుగో టీ20లో 24 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని అందుకున్న వెస్టిండీస్ ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను 2-2తో సమం చేసింది. కెప్టెన్ షై హోప్ అజేయ సెంచరీతో భారత్కు మరోసారి కొరకరాని కొయ్యలా తయారయ్యాడు. కెప్టెన్ అంటే జట్టును నడిపించడమే కాకుండా బ్యాట్తోనూ రాణిస్తూ భారత్ పాలిట విలన్గా తయారయ్యాడు.
టీ20 సిరీస్లో హోప్కు ఇది రెండో సెంచరీ కాగా, అంతకముందు వన్డే సిరీస్లోనూ రెండు సెంచరీలు సాధించగా.. ఓవరాల్గా భారత్ పర్యటనలో హోప్ నాలుగు సెంచరీలు సాధించడం విశేషం. తాజాగా నాలుగో టీ20లో సెంచరీతో మెరిసిన హోప్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్8 అవార్డు గెలుచుకున్నాడు.
ఓవరాల్గా హోప్కు ఇది మూడో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు కావడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్ విజయం అనంతరం అవార్డు అందుకున్న హోప్ మాట్లాడుతూ.. అవార్డులతో తన లగేజీ మొత్తం నిండిపోతుందని, అంత బరువును విండీస్కు తీసుకెళ్లడం కష్టమవుతుందేమోనని, ఈ అవార్డులకు ఎక్స్ట్రా లగేజీ తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుందేమోనంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు. ఇక తన ప్రదర్శన పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన హోప్ జట్టు బౌలర్లపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.
ఇది బౌలర్ల విజయం..
‘‘టీమిండియా వంటి పటిష్టమైన జట్టుపై పిచ్ స్వభావాన్ని బట్టి చూస్తే మేము చేసిన 247 పరుగుల భారీ స్కోరు కూడా సరిపోదేమోనని మొదట భావించాను. కానీ మా బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. ముఖ్యంగా పిచ్ కాస్త భిన్నంగా ఉంది. మేం ఊహించిన దానికంటే కాస్త నెమ్మదిగా ఉంది. బంతి ఆగుతూ వచ్చింది. కొత్త బంతితో బౌలింగ్ చేస్తే కొన్ని బౌన్స్ అయితే.. మరికొన్ని లో-హైట్లో వచ్చాయి.
ఆ తర్వాత స్పిన్నర్లు, పేసర్ బౌలింగ్ చేసినప్పుడు షాట్స్ కొట్టడం చాలా కష్టమైంది. దీంతో 247 పరుగుల టార్గెట్ ఆ తర్వాత సరైనదే అనిపించింది. భారత్లో ఒకే బౌలర్తో వరుసగా 3 ఓవర్లు వేయించడం కొంచెం కష్టం. ఇంకో ఓవర్ ఇస్తే బాగుండేదేమో అని అనిపించినా.. కొన్నిసార్లు మైదానంలో కుదరదు. గుడకేష్ మోటీ రెండు ఓవర్లలో 2 వికెట్లు తీసినా.. పరిస్థితుల కారణంగా మరో ఓవర్ ఇవ్వలేకపోయాను.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో మంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరోవైపు కీమో పాల్ కూడా ఐదు వికెట్లతో భారత్పై ఒత్తిడిని పెంచాడు. అది ఛేజింగ్ టీమ్కు అడ్వాంటేజ్గా మారుతుంది. ఏదేమైనా ఇది చాలా మంచి మ్యాచ్. భారత్ కూడా అన్ని విభాగాల్లోనూ చాలా బాగా ఆడింది. వారికి క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందే. కానీ మేం గట్టి పోటీ ఇచ్చి సిరీస్ అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకున్నాం. ఇక బెంగళూరులో జరిగే ఆఖరి మ్యాచ్లోనూ గెలిచి సిరీస్ను సొంతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాం’’ అని హోప్ చెప్పుకొచ్చాడు.
Shai Hope is going back home with a lot of extra luggage 😂 https://t.co/qG92O9vBiR
— Cricinfo (@cricinfo) October 15, 2026
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