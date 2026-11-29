టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ప్రస్తుతం జాతీయ జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే. కెప్టెన్గా భారత్కు టీ20 ప్రపంచకప్-2026 అందించినప్పటికీ, సెలెక్టర్లు అతడిని కెప్టెన్సీతో పాటు జట్టు నుంచి తప్పించారు. అతడి స్థానంలో శ్రేయస్ అయ్యర్కు టీ20 పగ్గాలు అప్పగించారు. అయినప్పటికీ, జట్టులో చోటు కోల్పోయినందుకు కుంగిపోకుండా తిరిగి పునరాగమనం చేయాలని సూర్య పట్టుదలతో ఉన్నాడు.
సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో జోరు
ఈ క్రమంలోనే దేశవాళీ క్రికెట్లో బరిలోకి దిగిన సూర్యకుమార్, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో (SMAT) ముంబైకి సారథ్యం వహిస్తూ వరుస మ్యాచ్లలో దుమ్ములేపుతున్నాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఐదు ఇన్నింగ్స్ల్లో 230 స్ట్రైక్ రేట్తో 204 పరుగులు చేసి, ముంబైని నాకౌట్ దశకు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ఫామ్పై సూర్య ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ సూపర్ లీగ్ రౌండ్కు ముందు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన సూర్యకుమార్, తన ఫామ్ మరియు బ్యాటింగ్ శైలిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కష్టకాలం ఎదురైనప్పటికీ తన బ్యాటింగ్లో ఎలాంటి లోపం లేదని స్పష్టం చేశాడు.
ఈ సందర్భంగా సూర్య మాట్లాడుతూ.. "భారత జట్టుకు దూరంగా ఉండటం బాధగా ఉంది. ఐదేళ్ల పాటు నిరంతరం ఆడిన తర్వాత, ఉన్నట్టుండి జట్టులో లేకపోతే ఎవరికైనా బాధగానే ఉంటుంది. కానీ ఈ ఆటలో ఇవన్నీ సహజం. ఈ క్రీడ మనకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పుతుంది.
గత రెండేళ్లలో, అలాగే ఐపీఎల్ తర్వాత కూడా నాకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పింది. ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాను. చెప్పాలంటే చీకటి తర్వాత వెలుగు తప్పకుండా ఉంటుంది. అప్పటివరకు నా ఆట కొనసాగుతూనే ఉంటుంది." అని అన్నాడు.
నా బ్యాటింగ్లో తప్పు ఏమీ లేదు
తన బ్యాటింగ్లో లోపం ఉందన్న విమర్శలను కొట్టిపారేస్తూ.. "నా బ్యాటింగ్లో ఏదైనా తప్పు జరిగిందని నేను అనుకోవడం లేదు. గత ఐదేళ్లుగా నేను ఇదే తరహాలో ఆడుతూ వస్తున్నాను. భారత్ తరఫున అయినా, ముంబై తరఫున అయినా ఎక్కడ బ్యాటింగ్ చేసినా ఆటను ఆస్వాదించాను. ప్రస్తుతం నా దృష్టి అంతా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీపైనే ఉంది." అని సూర్యకుమార్ యాదవ్ పేర్కొన్నాడు.