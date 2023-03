పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన టి20 సిరీస్‌ను అఫ్గానిస్తాన్‌ 2-1 తేడాతో గెలిచి చారిత్రక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. టి20ల్లో పాకిస్తాన్‌పై ఆఫ్గన్‌కు ఇదే తొలి టి20 సిరీస్‌ విజయం కావడం విశేషం. దీంతో అఫ్గానిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ ప్రేమికులు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని ఘనంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. అందులో ఆఫ్గన్‌ సూపర్‌ ఫ్యాన్‌.. అందాల సుందరి వజ్మా ఆయూబి కూడా ఉంది.

వజ్మా అయూబీ అనగానే టక్కున గుర్తొచ్చేది ఆసియా కప్‌ 2022.అఫ్గానిస్తాన్‌, బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌కు వజ్మా అయూబీ హాజరైంది. ఆమె అందానికి ఆరోజు స్టేడియానికి వచ్చిన వారితో పాటు టీవీల్లో మ్యాచ్‌ చూసినవారు కూడా ఫిదా అయ్యారు. అంతగా కుర్రకారు మనసులు దోచుకుంది. అఫ్గానిస్తాన్‌ అభిమాని అయిన వాజ్మా బౌండరీ లైన్‌ వద్ద అఫ్గాన్‌ జెండా పట్టుకొని ఆటగాళ్లతో పాటు వీక్షకులను తన అందరంతో కట్టిపడేసింది.

కాగా మ్యాచ్‌ గెలిచిన తర్వాత అఫ్గానిస్తాన్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. ''కంగ్రాట్స్‌ బ్లూ టైగర్స్‌'' అంటూ వాజ్మా ఆయూబీ తన ట్విటర్‌లో పేర్కొంది. అప్పట్లో ఈ ఫోటో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అయింది. తాజాగా పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన చివరి టి20 మ్యాచ్‌ సందర్భంగా వజ్మా అయూబీ మరోసారి ప్రత్యక్షం అయింది.

తమ దేశం చారిత్రక సిరీస్‌ విజయాన్ని అందుకోవడంతో తన ఆనందానికి పట్టపగ్గాలు లేకుండా పోయాయి. సిరీస్‌ విజయం అనంతరం అప్గానిస్తాన్‌ జెండా పట్టుకొని గట్టిగా అరుస్తూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా సోషల్‌ యాక్టివిస్ట్‌ అయిన వజ్మా అయూబీ దుబాయ్‌లోనే నివాసం ఉంటుంది. ఎంటర్‌ప్రెన్యుర్‌గా రాణిస్తున్న ఈమెకు లమన్‌ పేరుతో సొంతంగా ఫ్యాషన్‌ లేబుల్‌ కంపెనీ నడుపుతోంది.

That winning moment Alhamdulillah. Now you guys know why do I keep losing my voice after every Afghanistan match 😂 #AFGvsPAK pic.twitter.com/WV8lF6LGiz

— Wazhma Ayoubi (@WazhmaAyoubi) March 27, 2023