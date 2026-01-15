 న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌కు కీలక ప్లేయర్‌ దూరం​ | Washington Sundar ruled out of T20I series vs NZ, T20 World Cup 2026 participation in doubt | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌కు కీలక ప్లేయర్‌ దూరం​

Jan 15 2026 9:53 AM | Updated on Jan 15 2026 9:53 AM

Washington Sundar ruled out of T20I series vs NZ, T20 World Cup 2026 participation in doubt

త్వరలో న్యూజిలాండ్‌తో జరుగబోయే ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌కు ముందు టీమిండియాకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. న్యూజిలాండ్‌తో తొలి వన్డే సందర్భంగా గాయపడిన కీలక ఆటగాడు వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌.. టీ20 సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. సుందర్‌ ప్రపంచకప్‌లో పాల్గొనేది కూడా అనుమానంగా మారింది. న్యూజిలాండ్‌ టీ20 సిరీస్‌కు వరల్డ్‌కప్‌కు ఒకే జట్టును ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే.

సుందర్‌కు ఏమైంది..?
జనవరి 11న వడోదరలో జరిగిన తొలి వన్డేలో బౌలింగ్‌ చేస్తుండగా సుందర్‌ ఎడమ వైపు పక్కటెముకల‌ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చింది. దీంతో అతను ఉన్నపళంగా మైదానం వదిలి వెళ్లాడు. అయితే,‍ ఛేదనలో అతని బ్యాటింగ్‌ సేవలు జట్టుకు అవసరం ​కావడంతో రిస్క్‌ చేసి బరిలోకి దిగాడు. ఈ ప్రయత్నమే సుందర్‌ గాయాన్ని మరింత పెంచిందని వైద్యులు భావిస్తున్నారు. 

ఆ మ్యాచ్‌లో సుందర్‌ తనవంతుగా 7 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో భాగమయ్యాడు. అనివార్యం కావడంతో బ్యాటింగ్‌ చేసిన సుందర్‌, ఆతర్వాత వన్డే సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. అతని స్థానాన్ని ఆయుశ్‌ బదోనితో భర్తీ చేశాడు. సుందర్‌ గాయం తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో తాజాగా అతన్ని టీ20 సిరీస్‌ నుంచి కూడా తప్పించారు. 

టీ20లకు సుందర్‌ ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఇంకా ప్రకటించలేదు. పరిస్థితలు చూస్తుంటే సుందర్‌ టీ20 వరల్డ్‌కప్‌కు కూడా అనుమానమేనని తెలుస్తుంది. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో సుందర్‌ లాంటి కీలకమైన మిడిలార్డర్‌ స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ లేకపోవడం టీమిండియా విజయావాకాశాలను తప్పక ప్రభావితం చేస్తుంది. 

సుందర్‌ ఇటీవలికాలంలో పొట్టి ఫార్మాట్‌లో నమ్మదగిన ఆటగాడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఏ సమయంలో అయినా బౌలింగ్‌ చేయగల సామర్థ్యం ఉండటంతో పాటు 6,7 స్థానాల్లో సైతం సమర్దవంతంగా బ్యాటింగ​్‌ చేయగలడు.

రియాన్‌ పరాగ్‌ వస్తాడా..?
న్యూజిలాండ్‌ టీ20 సిరీస్‌కు సుందర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా రియాన్‌ పరాగ్‌ జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పరాగ్‌ ఐపీఎల్‌ 2025లో ఓ మోస్తరుకు మించి రాణించాడు. 32.75 సగటున 393 పరుగులు చేశాడు. ఒకవేళ పరాగ్‌కు న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌లో అవకాశం వచ్చి రాణిస్తే.. ప్రపంచకప్‌కు కూడా ఎంపికయ్యే అవకాశాలు లేకపోలేదు. 

ఎందుకంటే ఉపఖండంలో పిచ్‌లపై స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్లు చాలా కీలకం​. మరోవైపు వన్డేల్లో సుందర్‌ స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన ఆయుశ్‌ బదోనీనే టీ20 సిరీస్‌కు కూడా కొనసాగించే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

థ్యాంక్స్‌ మీట్‌లో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

భోగి మంటల్లో బాబుగారి జీవో.. చిత్రాలు
photo 4

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి సంబరాల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా కృతి సనన్ సిస్టర్‌ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Gudivada Amarnath Participated in Bhogi Celebrations at his House 1
Video_icon

గుడివాడ అమర్నాథ్ ఇంట్లో భోగి సంబరాలు
Jaggareddy Reaction On Journalists Arrest 2
Video_icon

జర్నలిస్టుల అరెస్టులపై జగ్గారెడ్డి రియాక్షన్
TDP Janasena Manifesto Into Bonfire Kurnool Police Argument With AIYF Leaders 3
Video_icon

భోగి మంటల్లో కూటమి మేనిఫెస్టో.. పోలీసుల వాగ్వాదం
Bhogi Celebrations at Botsa Satyanarayana House 4
Video_icon

బొత్స ఇంటి వద్ద భోగి సంబరాలు
SRCP Leaders Celebrate Bhogi with Children at a Child Home in Guntur District 5
Video_icon

Guntur: చిన్నారులతో YSRCP నేతల భోగి సంబరాలు
Advertisement
 