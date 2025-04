ఐపీఎల్‌-2025లో జైపూర్ వేదిక‌గా గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్ యువ సంచ‌ల‌నం వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగాడు. 210 భారీ లక్ష్య చేధనలో 14 ఏళ్ల చిచ్చరపిడుగు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. సవాయ్ మాన్సింగ్ స్టేడియంలో వైభవ్ సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు.

మహ్మద్ సిరాజ్‌, ఇషాంత్ శర్మ, ప్రసిద్ద్ కృష్ణ వంటి వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్లను సూర్యవంశీ ఊతికారేశాడు. అతడిని ఆపడం ఎవరి తరం కాలేదు. ఈ క్రమంలో వైభవ్‌ కేవలం 35 బంతుల్లోనే తన ఐపీఎల్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా 38 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 11 సిక్స్‌లతో 101 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు.

అతడి ఇన్నింగ్స్‌కు ప్రత్యర్ధి ఆటగాళ్లు సైతం ఫిదా అయిపోయారు. సూర్యవంశీ ఔటై పెవిలియన్‌కు వెళ్తుండగా స్టేడియంలో అందరూ నిలిచి స్టాండింగ్ ఓవియేషన్ ఇచ్చారు. ఇక మెరుపు సెంచరీతో చెలరేగిన సూర్యవంశీ పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

సూర్య‌వంశీ సాధించిన రికార్డులు ఇవే..

👉ఐపీఎల్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన ఇండియన్ ప్లేయర్‌గా వైభవ్ సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు భారత మాజీ ప్లేయర్ యూసఫ్ పఠాన్ పేరిట ఉండేది. 2010 సీజన్‌లో ముంబై పై రాజస్తాన్ తరపున యూసఫ్ 37 బంతుల్లో శతకం సాధించాడు. తాజా మ్యాచ్‌లో 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసిన సూర్యవంశీ.. యూసుఫ్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

👉ఓవ‌రాల్‌గా ఈ ఫీట్ సాధించిన రెండో ప్లేయ‌ర్‌గా వైభ‌వ్ నిలిచాడు. ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ చేసిన జాబితాలో క్రిస్ గేల్‌(30 బంతులు) ఉన్నాడు.

👉అదేవిధంగా టీ20 క్రికెట్‌లో సెంచ‌రీ చేసిన అతి పిన్న వ‌య‌ష్కుడిగా వైభ‌వ్ రికార్డులెక్కాడు. వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ 14 ఏళ్ల 32 రోజుల వ‌య‌స్సులో ఈ ఫీట్‌ను అందుకున్నాడు. ఇంత‌కుముందు ఈ రికార్డు మ‌హారాష్ట్ర ప్లేయ‌ర్ విజయ్ జోల్(18 సంవత్సరాల 118 రోజులు) పేరిట ఉండేది.ఈ మ్యాచ్‌తో జోల్‌ను వైభ‌వ్ అధిగమించాడు. అదేవిధంగా ఐపీఎల్‌లో హాఫ్ సెంచ‌రీ, సెంచ‌రీ చేసిన అతి పిన్న వ‌య‌ష్కుడు కూడా వైభ‌వే కావ‌డం విశేషం.

టీ20ల్లో సెంచ‌రీ చేసిన పిన్న వ‌య‌ష్కులు వీరే..

వైభవ్ సూర్యవంశీ(14 సంవత్సరాల 32 రోజులు)

విజయ్ జోల్(18 సంవత్సరాల 118 రోజులు)

పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్ (18 సంవత్సరాలు 179 రోజులు)

గుస్తావ్ మెక్‌కీన్(18 సంవత్సరాల 280 రోజులు )



