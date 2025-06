వైభవ్‌ సూర్యవంశీ మరోసారి చెలరేగిపోయాడు.. భారీ శతకంతో విరుచుకుపడ్డాడు

ఐపీఎల్‌ 2025 ద్వారా పరిచయమై (రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తరఫున), 14 ఏళ్ల వయసులోనే క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీ (35 బంతుల్లో) బాదిన భారత ఆటగాడిగా రికార్డు నెలకొల్పిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. తాజాగా జరిగిన ఓ మ్యాచ్‌లో మరోసారి చెలరేగిపోయాడు.

బెంగళూరులోని నేషనల్‌ క్రికెట్‌ ఆకాడమీలో (ఎన్‌సీఏ) జరిగిన ఓ ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లో కేవలం 90 బంతుల్లోనే 190 పరుగులు చేశాడు. వైభవ్‌ విధ్వంసానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతుంది. వైభవ్‌ విధ్వం​సం చూసి క్రికెట్‌ అభిమానులు అబ్బురపడుతున్నారు.

VAIBHAV SURYAVANSHI MADNESS..!! 🥶🔥



Vaibhav Suryavanshi smashed 190 off just 90 balls in a practice match during the India U-19 team's camp at the BCCI Centre of Excellence in Bengaluru. [Gaurav Gupta]pic.twitter.com/QFsVSWyZeQ

— Sports Culture (@SportsCulture24) June 10, 2025