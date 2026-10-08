నవంబర్‌ 8న ఇండియా-పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌

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భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు మరోసారి ఎదురెదురుపడనున్నాయి. పురుషుల సీనియర్ టీ20 జట్లు ఇటీవల ఏషియన్ గేమ్స్లో గోల్డ్ మెడల్ కోసం తలపడగా.. త్వరలో అండర్-19 జట్లు ఆసియా కప్ 2026లో పోటీపడనున్నాయి.
ఈ టోర్నీకి సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఇవాళే వెలువడింది. ఒమన్ ఆతిథ్యమివ్వనున్న ఈ టోర్నీ నవంబర్ 5 నుంచి 14 వరకు జరుగనుంది. మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్న ఈ టోర్నీలో పాకిస్తాన్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగనుంది. గత ఎడిషన్ ఫైనల్లో పాక్ భారత్ను 191 పరుగుల తేడాతో ఓడించి టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది.
ఆ ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకు భారత్కు అవకాశం వచ్చింది. నవంబర్ 8న జరిగే మ్యాచ్లో పాక్ భారత్ను ఢీకొంటుంది. ఈ మ్యాచ్ భారతకాలమానం ప్రకారం ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. టోర్నీలోని అన్ని మ్యాచ్లు ఇదే సమయంలో ప్రారంభమవుతాయి.
రెండు గ్రూపులుగా ఎనిమిది జట్లు
టోర్నీలో పాల్గొనే ఎనిమిది జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. గ్రూప్-ఏలో భారత్, పాకిస్తాన్, యూఏఈ, నేపాల్ జట్లు ఉండగా.. గ్రూప్-బి శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆప్ఘనిస్తాన్, మలేషియా జట్లు పోటీపడతాయి.
గ్రూప్ దశలో ప్రతి జట్టు తమ గ్రూప్లోని మిగిలిన మూడు జట్లతో తలపడుతుంది. రెండు గ్రూపుల్లోనూ టాప్-2 జట్లు సెమీఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి.
సెమీఫైనల్స్ రెండూ నవంబర్ 12న జరగనున్నాయి. నవంబర్ 14న ఫైనల్ నిర్వహిస్తారు. టోర్నీలోని మొత్తం 15 మ్యాచ్లు 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లోనే జరుగుతాయి. నవంబర్ 5న జరిగే తొలి మ్యాచ్లో శ్రీలంక, మలేషియా జట్లు తలపడతాయి.
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