టీజీ20 లీగ్లో భాగంగా మంగళవారం ఉప్పల్ వేదికగా రెండో మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి రైజర్స్, వరంగల్ వారియర్స్ తలపడుతున్నాయి. మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో టాస్ ఆలస్యం కానుంది. టోర్నీలో ఆరు మ్యాచ్లాడిన రంగారెడ్డి రైజర్స్ మూడు విజయాలు, మూడు ఓటములతో ఆరు పాయింట్లతో పట్టికలో ఐదో స్థానంలో ఉంది.
మరోవైపు వరంగల్ వారియర్స్ ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఒక్క విజయంతో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. వరంగల్ వారియర్స్కు ప్లేఆఫ్ అవకాశాలు లేనప్పటికీ రంగారెడ్డి రైజర్స్కు మాత్రం కీలకం కానుంది. ఈ మ్యాచ్లో వరంగల్పై రంగారెడ్డి భారీ తేడాతో గెలిస్తే ప్లేఆఫ్స్కు చేరే అవకాశముంటుంది.