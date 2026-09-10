47 ఏళ్ల వయసులో సంచలనం.. బ్యాటర్లను భయపెట్టేశాడు!

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కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో గయానా వారియర్స్ తిరిగి పుంజుకుంది. గురువారం ప్రొవిడెన్స్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన లీగ్ మ్యాచ్లో సెయింట్ లూసియా కింగ్స్ను 4 వికెట్ల తేడాతో గయానా చిత్తు చేసింది. ఇప్పటికే ప్లే ఆఫ్స్కు అర్హత సాధించిన వారియర్స్.. ఈ విజయంతో తమ అగ్రస్ధానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంది.
ఇక ఈ మ్యాచ్లో గయానా కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ తహీర్ సంచలన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఈ సౌతాఫ్రికా మాజీ స్పిన్నర్ 47 వయస్సులోనూ బంతితో అద్భుతం చేశాడు. తన స్పిన్ వలలో చిక్కుకుని సెయింట్ లూసియా కింగ్స్ విలవిల్లాడారు. తహీర్ తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 17 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ఏకంగా 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతడితో పాటు మరో స్పిన్నర్ మెహది హసన్ మిరాజ్ మూడు వికెట్లు సాధించాడు. ఫలితంగా తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సెయింట్ లూసియా 18.5 ఓవర్లలో కేవలం 119 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
కింగ్స్ ఇన్నింగ్స్లో కమిల్ పూరన్(43), ఓబస్ పీనార్(35) మినహా మిగితా బ్యాటర్లంతా దారుణంగా విఫలమయ్యారు. అనంతరం ఈ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని వారియర్స్ జట్టు 6 వికెట్లు కోల్పోయి 18.3 ఓవర్లలో చేధించింది. గయానా బ్యాటర్లలో గ్లెన్ ఫిలిప్స్(37), క్వెంటిన్ శాంప్సన్(37) టాప్ స్కోరర్లగా నిలిచారు. ఇక 47 వయస్సులోనూ అద్భుతంగా రాణిస్తున్న తహీర్పై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. కాగా టీ20ల్లో తహీర్కు ఇవే అత్యుత్తమ గణాంకాలు కావడం గమనార్హం.
Imran Tahir picked 5/17 in the CPL at the age of 47. 🤯 pic.twitter.com/yIG2qsZXcG
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 10, 2026