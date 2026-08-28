ఆసియా సమరానికి వేళాయె

టి20 క్రికెట్ ఫార్మాట్లో ఆసియాలో మహిళల మేటి జట్టు ఏదో తేల్చేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. నేటి నుంచి దుబాయ్లో భారత్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, థాయ్లాండ్, హాంకాంగ్, ఇండోనేసియా, యూఏఈ జట్ల మధ్య ఆసియా కప్ జరగనుంది.
ఈ నేపథ్యంలో గురువారం దుబాయ్లో ఎనిమిది జట్ల కెప్టెన్లు నరుమోల్ చాయ్వాయ్ (థాయ్లాండ్), ఇషా (యూఏఈ), నిగర్ సుల్తానా జోటి (బంగ్లాదేశ్), హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (భారత్), చమరి అటపట్టు (శ్రీలంక), ఫాతిమా సనాఖాన్ (పాకిస్తాన్), మరియం బీబీ (హాంకాంగ్), నీ పుటు అయు నంద సాకరిని (ఇండోనేసియా) విన్నర్స్ ట్రోఫీతో ఫొటో షూట్లో పాల్గొన్నారు.