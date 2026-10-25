వడోదర వేదికగా జింబాబ్వే మహిళల జట్టుతో జరుగుతున్న రెండో వన్డే మ్యాచ్లో భారత సీనియర్ బ్యాటర్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అద్భుతమైన సెంచరీతో చెలరేగింది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు ఆరంభంలోనే భారీ షాక్ తగిలింది. కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ వెంటవెంటే ఔట్ కావడంతో టీమిండియా కేవలం 19 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.
ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన హర్మన్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడుతూ ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దింది. ఓపెనర్ ప్రతీకా రావల్ (61)తో కలిసి మూడో వికెట్కు 124 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. ఈ క్రమంలో హర్మన్ కేవలం 101 బంతుల్లో తన 8వ వన్డే సెంచరీ మార్క్ను అందుకుంది. ఓవరాల్గా 121 బంతులు ఎదుర్కొన్న హర్మన్.. 15 ఫోర్ల సాయంతో 126 పరుగులు చేసింది.
మిథాలీ రాజ్ రికార్డు బ్రేక్
ఈ సెంచరీతో హర్మన్ప్రీత్ అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకుంది. మహిళల వన్డే క్రికెట్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన భారత ఆటగాళ్ల జాబితాలో రెండో స్ధానానికి హర్మన్ చేరింది. ఇంతకముందు ఈ రికార్డు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్(7) పేరిట ఉండేది. తాజా సెంచరీతో మిథాలీని హర్మన్ అధిగమించింది. ఈ జాబితాలో ప్రస్తుత కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన(14) అగ్రస్ధానంలో ఉంది.
భారత మహిళల వన్డేల్లో అత్యధిక సెంచరీలు
స్మృతి మంధాన – 14 సెంచరీలు
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ – 8 సెంచరీలు
మిథాలీ రాజ్ – 7 సెంచరీలు
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